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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках

В частности, Роспотребнадзор рекомендовал не пить на отдыхе спиртного, так как алкоголь снижает способность организма противостоять инфекционным заболеваниям, включая COVID-19
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

В первую очередь Роспотребнадзор рекомендовал всем по-прежнему соблюдать требования о самоизоляции и максимально ограничить контакты с друзьями и родственниками — не ходить к ним в гости, не приглашать их к себе, отказаться от пикников на природе, а для поздравлений использовать средства связи.

Лицам старше 60 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, ведомство советует не уезжать на майские праздники из дома. Всем, кто все-таки решит покинуть город и отправиться на дачу, Роспотребнадзор рекомендует:

  • по возможности пользоваться в поездках личным автомобилем или такси, чтобы минимизировать контакты с посторонними;
  • в общественном транспорте не есть, не снимать маску, держаться от других людей на расстоянии не менее 1,5 м, после прикосновений к поручням, дверям и т.д. обрабатывать руки антисептиком;
  • избегать контактов с людьми с других дач и садовых участков, отмечать майские праздники с теми, с кем вы постоянно живете в одной квартире

На отдыхе Роспотребнадзор советует не пить спиртного, так как алкоголь снижает способность организма противостоять инфекционным заболеваниям, включая COVID-19. Пищу на даче ведомство советует готовить с учетом угрозы болезни и общих норм гигиены — мыть руки с мылом (не менее 30 секунд) или обрабатывать их антисептиками, мыть овощи и фрукты проточной водой, соблюдать температурный режим хранения продуктов и т.д.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Кроме того, Роспотребнадзор особо указывает на то, что сезон активности клещей уже начался, а потому, отдыхая на природе, необходимо использовать репелленты, носить закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, не ходить по высокой траве и регулярно осматривать друг друга.

Мишустин поручил подготовить правила поведения в майские праздники
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

24 апреля Мишустин поручил Роспотребнадзору разработать рекомендации поведения на майских праздниках с учетом введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений.

«Безусловно, мы подготовим рекомендации к майским праздникам. Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, и сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо», — пообещала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Путин напомнил о примере Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу
Политика

28 апреля президент России Владимир Путин продлил введенные для борьбы с COVID-19 нерабочие дни по 11 мая и призвал россиян потерпеть, чтобы заставить болезнь отступить.

«Да, любые запреты, пусть даже оправданные, но нарушающие устоявшееся течение жизни, конечно, раздражают, даже злят. Но трудно согласиться, когда такое раздражение выливается в пренебрежение к окружающим, в самолюбование, в громкие слова об ущемлении личной свободы, конституционных прав», — сказал Путин.
 

Автор: Евгений Калюков
Теги: Роспотребнадзор, коронавирус, майские праздники
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