Путин заявил о стоящем перед Россией в разгар эпидемии моральном выборе

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Reuters)

В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 нередко предлагается думать, в первую очередь, о спасении экономики, о том, как обеспечить материальное благополучие, однако для россиян такой выбор неприемлем. Об этом заявил, обращаясь к россиянам, президент Владимир Путин.

«И еще об одном — нравственном, моральном выборе, который стоит перед нами сейчас. В мире в целом, а порой и у нас, в России звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии. Предлагается, по сути, идти вперед, перешагивая через всё и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь, по сути, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией, и просто как можно быстрее отменить все ограничения», — сказал Путин.

Президент назвал эгоизмом и безответственностью стремление некоторых людей поднять свою личную свободу выше интересов и свободы других людей, поставив под угрозу их жизнь.

«Да, любые запреты, пусть даже оправданные, но нарушающие устоявшееся течение жизни, конечно, раздражают, даже злят. Но трудно согласиться, когда такое раздражение выливается в пренебрежение к окружающим, в самолюбование, в громкие слова об ущемлении личной свободы, конституционных прав», — отметил он.