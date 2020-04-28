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Путин заявил о стоящем перед Россией в разгар эпидемии моральном выборе

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Reuters)

В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 нередко предлагается думать, в первую очередь, о спасении экономики, о том, как обеспечить материальное благополучие, однако для россиян такой выбор неприемлем. Об этом заявил, обращаясь к россиянам, президент Владимир Путин.

«И еще об одном — нравственном, моральном выборе, который стоит перед нами сейчас. В мире в целом, а порой и у нас, в России звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии. Предлагается, по сути, идти вперед, перешагивая через всё и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь, по сути, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией, и просто как можно быстрее отменить все ограничения», — сказал Путин.

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Президент назвал эгоизмом и безответственностью стремление некоторых людей поднять свою личную свободу выше интересов и свободы других людей, поставив под угрозу их жизнь.

«Да, любые запреты, пусть даже оправданные, но нарушающие устоявшееся течение жизни, конечно, раздражают, даже злят. Но трудно согласиться, когда такое раздражение выливается в пренебрежение к окружающим, в самолюбование, в громкие слова об ущемлении личной свободы, конституционных прав», — отметил он.

Путин напомнил о том, что в древней Спарте больных и увечных детей, согласно легенде, сбрасывали со скалы, а также упомянул рассказ Джека Лондона, в котором стариков, оставляли на съедение диким зверям.

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Владимир Путин

«Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю. Это не наш генетический код. Потому что мы учились у наших предков абсолютно другому. С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности Россия живет тысячу лет. И сегодня они — главная опора нашей государственности», — сказал Путин.

Президент заверил, что, объединив усилия, россияне смогут одолеть коронавирус и заставить болезнь отступить.

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Владимир Путин
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