Европейские НКО попросили отпустить часть заключенных из-за коронавируса

Для заключенных характерны пониженный иммунитет и хронические заболевания, что повышает их уязвимость к коронавирусу. Так, в Европе заболеваемость туберкулезом в 30 раз выше среди заключенных, чем среди населения в целом.
Риски особенно велики в постсоветских государствах, подчеркивают авторы заявления. Во-первых, тюремное население там особенно велико, тюрьмы зачастую переполнены, а заключенные содержатся в многоместных камерах или бараках на 80–150 человек. Особая проблема связана с этапированием осужденных, когда они несколько недель или месяцев следуют на поездах к месту отбывания наказания в плохих гигиенических условиях, при этом контингент в вагонах постоянно обновляется. В отдельных странах, как и в России, тюремное здравоохранение отделено от гражданского, поэтому получить надлежащую медпомощь заключенным часто тяжело, указывают авторы обращения.
Самой эффективной мерой для борьбы с инфекцией было бы значительное сокращение числа заключенных, говорится в заявлении. В ином случае, что бы ни делали тюремные чиновники, конфигурация помещений и общая организация тюрем не позволят соблюсти требования, связанные, например, с безопасным расстоянием между людьми.
Сейчас в континентальной Европе в местах лишения свободы содержатся 1,5 млн человек, указывают авторы заявления (на Россию, по данным ФСИН, приходится около трети от этого числа — 518 тыс.). «Если не будет явного сокращения числа заключенных, вирус будет распространяться стремительно, и тюремные, и медицинские службы будут перегружены. Национальные власти должны принять срочные меры по сокращению количества заключенных», — говорится в заявлении. У правительств есть широкий спектр инструментов для сокращения числа заключенных — от распоряжений на уровне прокуратуры до исключительных мер, таких как помилования и амнистия, указали правозащитники.
Среди других мер, предложенных ими, — улучшение взаимодействия тюремной и гражданской медицины, увеличение количества койко-мест в тюремных больницах и медсанчастях, увеличение численности тюремного медперсонала. В то же время те немногие меры, которые уже приняли отдельные государства, такие как Франция, связаны скорее с ограничением прав заключенных. Это сокращение контактов с родственниками и коллективной активности, но это не те меры, которые могли бы существенно снизить риски, сказано в заявлении.
В целом проблема, связанная с возможностью массового заражения заключенных, на европейском уровне игнорируется, несмотря на высочайший риск, указывают правозащитники. Распространение инфекции в тюрьмах скажется не только на заключенных и сотрудниках, но и на всем населении, поскольку тюрьмы в целом считаются факторами, усиливающими распространение инфекции на местах.
Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 198,1 тыс. человек. По данным Всемирной организации здравоохранения на вечер 17 марта, в мире за сутки подтверждено 11 526 новых случаев заболевания. Всего носители инфекции обнаружены в 159 странах и территориях.