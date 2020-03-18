Европейские НКО попросили отпустить часть заключенных из-за коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 77,21 (+3,32) Quote, 12:23
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 84,89 (+2,58) Quote, 12:23
ВОЗ сообщила о более 200 тыс. заразившихся коронавирусом Общество, 19:53 Курс евро превысил ₽88 впервые с февраля 2016 года Quote, 19:38 «Аэрофлот» сократит частоту полетов в Минск и Ереван Общество, 19:37 ФИФА отреагировала на перенос Евро-2020 и Кубка Америки по футболу Спорт, 19:36 Обвал на фондовых рынках 18 марта. Главное Экономика, 19:30 Путин посоветовал не верить фейкам о коронавирусе Общество, 19:16 Фильмы, книги и игры. Чем заняться криптотрейдеру во время карантина Крипто, 19:08 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:08 Индекс РТС упал на 10% по итогам торгов Quote, 19:03 Путин попросил бороться с коронавирусом без «русского авось» Общество, 19:03 Путин вручил Ротенбергу звезду Героя Труда Общество, 19:00 Вдову Гагарина похоронят на мемориальном кладбище в Мытищах Общество, 19:00 Нурмагомедов допустил проведение чемпионского боя с Фергюсоном в Африке Спорт, 18:59 Путин выразил надежду на поддержку россиянами поправок к Конституции Политика, 18:56
Пандемия коронавируса ,  
0 

Европейские НКО попросили отпустить часть заключенных из-за коронавируса

Правозащитные организации из России и Европы обратились к Совету Европы и ВОЗ с призывом не допустить распространения коронавируса среди заключенных. Это невозможно без сокращения их числа, полагают представители НКО
Фото: Antonio Calanni / AP

Европейские и российские некоммерческие организации обратились с совместным заявлением к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Совету Европы с призывом как можно скорее защитить от коронавируса людей, которые содержатся в тюрьмах. Текст заявления есть в распоряжении РБК.

Среди российских правозащитных организаций, подписавших его, — «Общественный вердикт», «Агора», «Русь сидящая», «Зона права», Центр содействия международной защите и другие. Также в числе подписавшихся — представители НКО из Италии, Испании, Германии, Франции, Украины, Бельгии и других стран.

Авторы заявления «призывают международные правительственные организации учесть и существенный риск, связанный с распространением COVID-19 в тюрьмах, и инерцию, уже проявленную государствами». Меры по защите заключенных от вируса должны применяться «с полным уважением к фундаментальным правам заключенных», сказано в тексте.

Как в Москве борются с коронавирусом. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Уровень здравоохранения в тюремных системах разных европейских государств сильно разнится, но ни одна из этих систем не готова к грядущему кризису, считают правозащитники. Среди общих проблем, которым подвержены все европейские заключенные, — плохо проветриваемые помещения, низкий уровень гигиены, постоянное нахождение в большом коллективе, затрудненный доступ к маскам для людей с симптомами респираторных заболеваний.

Для заключенных характерны пониженный иммунитет и хронические заболевания, что повышает их уязвимость к коронавирусу. Так, в Европе заболеваемость туберкулезом в 30 раз выше среди заключенных, чем среди населения в целом.

Риски особенно велики в постсоветских государствах, подчеркивают авторы заявления. Во-первых, тюремное население там особенно велико, тюрьмы зачастую переполнены, а заключенные содержатся в многоместных камерах или бараках на 80–150 человек. Особая проблема связана с этапированием осужденных, когда они несколько недель или месяцев следуют на поездах к месту отбывания наказания в плохих гигиенических условиях, при этом контингент в вагонах постоянно обновляется. В отдельных странах, как и в России, тюремное здравоохранение отделено от гражданского, поэтому получить надлежащую медпомощь заключенным часто тяжело, указывают авторы обращения.

Самой эффективной мерой для борьбы с инфекцией было бы значительное сокращение числа заключенных, говорится в заявлении. В ином случае, что бы ни делали тюремные чиновники, конфигурация помещений и общая организация тюрем не позволят соблюсти требования, связанные, например, с безопасным расстоянием между людьми.

Сейчас в континентальной Европе в местах лишения свободы содержатся 1,5 млн человек, указывают авторы заявления (на Россию, по данным ФСИН, приходится около трети от этого числа — 518 тыс.). «Если не будет явного сокращения числа заключенных, вирус будет распространяться стремительно, и тюремные, и медицинские службы будут перегружены. Национальные власти должны принять срочные меры по сокращению количества заключенных», — говорится в заявлении. У правительств есть широкий спектр инструментов для сокращения числа заключенных — от распоряжений на уровне прокуратуры до исключительных мер, таких как помилования и амнистия, указали правозащитники.

В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Общество

Среди других мер, предложенных ими, — улучшение взаимодействия тюремной и гражданской медицины, увеличение количества койко-мест в тюремных больницах и медсанчастях, увеличение численности тюремного медперсонала. В то же время те немногие меры, которые уже приняли отдельные государства, такие как Франция, связаны скорее с ограничением прав заключенных. Это сокращение контактов с родственниками и коллективной активности, но это не те меры, которые могли бы существенно снизить риски, сказано в заявлении.

В целом проблема, связанная с возможностью массового заражения заключенных, на европейском уровне игнорируется, несмотря на высочайший риск, указывают правозащитники. Распространение инфекции в тюрьмах скажется не только на заключенных и сотрудниках, но и на всем населении, поскольку тюрьмы в целом считаются факторами, усиливающими распространение инфекции на местах.

Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 198,1 тыс. человек. По данным Всемирной организации здравоохранения на вечер 17 марта, в мире за сутки подтверждено 11 526 новых случаев заболевания. Всего носители инфекции обнаружены в 159 странах и территориях.


 

Автор: Маргарита Алехина
Теги: тюрьмы, правозащита
Материалы по теме
В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Общество
Пассажиров поезда в Волгоград взяли на контроль из-за коронавируса
Общество
Депутат Верховной рады сообщил о положительном анализе на коронавирус
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter