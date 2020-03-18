Европейские НКО попросили отпустить часть заключенных из-за коронавируса

Правозащитные организации из России и Европы обратились к Совету Европы и ВОЗ с призывом не допустить распространения коронавируса среди заключенных. Это невозможно без сокращения их числа, полагают представители НКО

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Европейские и российские некоммерческие организации обратились с совместным заявлением к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Совету Европы с призывом как можно скорее защитить от коронавируса людей, которые содержатся в тюрьмах. Текст заявления есть в распоряжении РБК.

Среди российских правозащитных организаций, подписавших его, — «Общественный вердикт», «Агора», «Русь сидящая», «Зона права», Центр содействия международной защите и другие. Также в числе подписавшихся — представители НКО из Италии, Испании, Германии, Франции, Украины, Бельгии и других стран.

Авторы заявления «призывают международные правительственные организации учесть и существенный риск, связанный с распространением COVID-19 в тюрьмах, и инерцию, уже проявленную государствами». Меры по защите заключенных от вируса должны применяться «с полным уважением к фундаментальным правам заключенных», сказано в тексте.

Уровень здравоохранения в тюремных системах разных европейских государств сильно разнится, но ни одна из этих систем не готова к грядущему кризису, считают правозащитники. Среди общих проблем, которым подвержены все европейские заключенные, — плохо проветриваемые помещения, низкий уровень гигиены, постоянное нахождение в большом коллективе, затрудненный доступ к маскам для людей с симптомами респираторных заболеваний.