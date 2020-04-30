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Главврач больницы в Коммунарке выступил за продолжение карантина

Денис Проценко заявил, что считает необходимым сохранение ограничений из-за COVID-19 и привел данные, согласно которым у 85% умерших основным диагнозом была коронавирусная инфекция
Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что поддерживает продолжение ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Лично я за продолжение карантина», — написал он в своем Facebook.

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По словам Проценко, в больнице проанализировали 52 летальных исхода от коронавируса. Данные представят на заседании подкомиссии, где будут обсуждать случаи смерти от коронавируса.

К своей публикации главврач приложил диаграммы, из которых следует, что у 85% умерших пациентов основным диагнозом была коронавирусная инфекция. Согласно графикам, 49% умерших — люди старше 70 лет, 22% — пациенты в возрасте 61-70 лет, 16% — пациенты из возрастной группы 51-60 лет, еще 14% — 36–50 лет.

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В большинстве случаев (79%) причиной смерти стал острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), также следует из приведенных Проценко данных.

Утром 29 апреля главврач сообщил, что за сутки в медучреждение поступили 24 новых пациента По его словам, на лечении находятся 551 человек, у всех у них диагноз пневмония. У 372 человек (68%) также подтвержден диагноз COVID-19.

Режим обязательной самоизоляции для всех граждан действует в российских регионах с начала апреля. Покидать дом можно только для поездки на работу, похода за продуктами и лекарствами или прогулки с питомцем. 24 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продлить ограничения еще на две недели. После этого президент Владимир Путин объявил нерабочими все дни до 11 мая, в Москве и Подмосковье также продлили режим самоизоляции.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Коммунарка, коронавирус
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