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Главврач больницы в Коммунарке назвал число поступивших за сутки больных

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За сутки в инфекционную больницу в Коммунарке поступили 24 новых пациента, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на свой странице в Facebook.

Всего на лечении находятся 551 человек, у всех у них (100%) диагноз пневмония. У 372 человек (68%) также подтвержден диагноз COVID-19.

В кислородной поддержке нуждаются 158 человек (29%), к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 30 пациентов (5% от всех пациентов в больнице).

Материал дополняется

Теги: Коммунарка, коронавирус
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