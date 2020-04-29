Главврач больницы в Коммунарке назвал число поступивших за сутки больных

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За сутки в инфекционную больницу в Коммунарке поступили 24 новых пациента, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на свой странице в Facebook.

Всего на лечении находятся 551 человек, у всех у них (100%) диагноз пневмония. У 372 человек (68%) также подтвержден диагноз COVID-19.

В кислородной поддержке нуждаются 158 человек (29%), к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 30 пациентов (5% от всех пациентов в больнице).

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