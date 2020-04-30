Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Течение болезни иногда меняет свой курс, и у пациентов на фоне улучшения состояния могут появиться повторные симптомы, рассказал Михаил Мурашко. В этом случае важно не упустить изменение их состояния и скорректировать лечение

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Течение заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2, может внезапно поменять свой курс, и у пациентов могут появиться повторные симптомы. Об этом в ходе круглого стола, который транслировал канал «Россия 24», сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Этот вирус коварен, и иногда течение заболевания внезапно меняет свой курс, на фоне вроде как улучшения и достаточно хорошего регрессирования симптомов вдруг появляется новая волна», — рассказал он (цитата по «РИА Новости»). В этом случае, отметил министр, важно не упустить изменение состояния пациента и скорректировать ход его лечения.

Глава Минздрава также сообщил о разработке в России системы, нацеленной на тестирование плазмы, которую можно будет использовать для лечения больных коронавирусом. По состоянию на 22 апреля в стране было зарегистрировано 17 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции, рассказывал он ранее.

По словам Мурашко, почти все препараты, которые ведомство рекомендовало для борьбы с заболеванием, доказали свою эффективность в ходе исследований. «Во-первых, они все протестированы in vitro и подтвердили свою противовирусную активность. И конечно же, когда они пришли в клинику, уже есть определенный опыт использования у других пациентов, категорий», — рассказал он.

В составленный министерством перечень препаратов, возможных к назначению для лечения COVID-19, вошли, в частности, противомалярийные средства гидроксихлорохин, хлорохин и мефлохин. По данным ведомства, они препятствуют проникновению вируса в клетку, а в комбинации с другими препаратами приводят к усилению лечебного эффекта.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <300 0 <500 0 <1000 0 от 1000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

По состоянию на 29 апреля в России подтверждено 99,4 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерли 972 человека.