Минздрав сообщил о риске поражения мозга коронавирусом

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Вирус SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19, распространяясь в организме человека, может привести к поражению головного мозга. Об этом сообщается (*.pdf) в новой версии временных методических рекомендаций Минздрава.

«Диссеминация SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к поражению головного мозга», — говорится в документе.

Отмечается, что изменение обоняния (гипосмия) у больного на ранней стадии заболевания может свидетельствовать о поражении центральной нервной системы, а также об отеке слизистой оболочки носоглотки.

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