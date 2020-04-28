Минздрав расширил список препаратов для лечения COVID-19

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Министерство здравоохранения расширило список препаратов, возможных к назначению для лечения COVID-19 у взрослых. Об этом свидетельствуют обновленные методические указания Минздрава по COVID-19.

В списке возможных к назначению взрослым лекарств упоминаются гидроксихлорохин, лопинавир + ритонавир, хлорохин, интерфероны (рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа), азитромицин (в комбинации с гидроксихлорохином). Ранее Минздрав уже рекомендовал эти препараты для лечения больных с коронавирусом. В списке также упоминается мефлохин и умифеновир.

В документе также говорится, что для упреждающей противовоспалительной терапии COVID-19 у взрослых можно использовать дексаметазон, препарат против артрита тоцилизумаб, барицитиниб и сарилумаб, антивоспалительное средство метилпреднизолон.