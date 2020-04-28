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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав расширил список препаратов для лечения COVID-19

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Министерство здравоохранения расширило список препаратов, возможных к назначению для лечения COVID-19 у взрослых. Об этом свидетельствуют обновленные методические указания Минздрава по COVID-19.

В списке возможных к назначению взрослым лекарств упоминаются гидроксихлорохин, лопинавир + ритонавир, хлорохин, интерфероны (рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа), азитромицин (в комбинации с гидроксихлорохином). Ранее Минздрав уже рекомендовал эти препараты для лечения больных с коронавирусом. В списке также упоминается мефлохин и умифеновир.

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В документе также говорится, что для упреждающей противовоспалительной терапии COVID-19 у взрослых можно использовать дексаметазон, препарат против артрита тоцилизумаб, барицитиниб и сарилумаб, антивоспалительное средство метилпреднизолон.

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Среди всех лекарств наиболее перспективным в новых рекомендациях Минздрава называют противомалярийные средства хлорохин, гидроксихлорохин и мефлохин. По имеющимся данным, они препятствуют проникновению вируса в клетку и его репликации. Гидроксихлорохин в комбинации с азитромицином приводит к усилению лечебного эффекта.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В середине апреля глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России разработали лекарство против коронавируса. Препарат уже испытали в нескольких странах. Доклинические испытания его проведены, их результаты оценивают специалисты.

До этого ученые из Японии объявили, что антиретровирусный препарат нелфинавир блокирует размножение вируса, вызывающего COVID-19. Японцы изучили девять препаратов, используемых против ВИЧ, и пришли к выводу, что нелфинавир останавливает репликацию коронавируса даже при приеме в малых дозах.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Минздрав, лекарство
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