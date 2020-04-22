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Пандемия коронавируса ,  
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В России зарегистрировали 17 тестов для диагностики COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

На сегодняшний день в России зарегистрировали 17 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции, их уже используют для лабораторной диагностики. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24». Трансляция доступна на YouTube.

Документы еще на восемь тест-систем подали на регистрацию, сказал Мурашко. «Мы ожидаем в ближайшую неделю их выпуск в гражданский оборот», — отметил он.

Кроме того, российские специалисты проводят клинические испытания пяти препаратов для лечения коронавируса, сообщил Мурашко. По его словам, часть из них предназначена для пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме. Специалисты также работают над совершенствованием метода лечения при помощи переливания плазмы крови, отметил министр. По его словам, в министерстве создали информационный ресурс, включающий каждого пациента, который потенциально может быть приглашен как донор.

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По последним данным оперативного штаба, коронавирус в России подтвердили у 57,9 тыс. человек. Из них 513 заразившихся умерли.

Ранее, 9 апреля, заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в Москве начали применять новый метод лечения коронавируса при помощи переливания плазмы от выздоровевших пациентов. Позднее, 19 апреля, мэр столицы Сергей Собянин утвердил размер выплат донорам плазмы крови. Согласно указу, выплаты составят 1250 руб. за каждые 150 мл плазмы COVREC либо 5 тыс. руб. за 600 мл.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: тест, коронавирус
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