В России зарегистрировали 17 тестов для диагностики COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

На сегодняшний день в России зарегистрировали 17 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции, их уже используют для лабораторной диагностики. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24». Трансляция доступна на YouTube.

Документы еще на восемь тест-систем подали на регистрацию, сказал Мурашко. «Мы ожидаем в ближайшую неделю их выпуск в гражданский оборот», — отметил он.

Кроме того, российские специалисты проводят клинические испытания пяти препаратов для лечения коронавируса, сообщил Мурашко. По его словам, часть из них предназначена для пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме. Специалисты также работают над совершенствованием метода лечения при помощи переливания плазмы крови, отметил министр. По его словам, в министерстве создали информационный ресурс, включающий каждого пациента, который потенциально может быть приглашен как донор.

По последним данным оперативного штаба, коронавирус в России подтвердили у 57,9 тыс. человек. Из них 513 заразившихся умерли.