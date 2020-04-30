Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 73,69 (-0,88) Quote, 29 апр, 14:00
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 80,05 (-0,73) Quote, 29 апр, 14:00
Аршавин заявил о нелюбви жителей Краснодара к клубу Галицкого Спорт, 03:00 Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса Общество, 03:00 Песков заявил о надежде на выход России на плато по коронавирусу Общество, 02:53 НАК сообщил о ликвидации готовивших теракт в Екатеринбурге боевиков Общество, 02:36 «Золотой глобус» вслед за «Оскаром» изменил правила отбора фильмов Общество, 02:30 Эксперт назвал регион России с самой благоприятной ситуацией по COVID-19 Общество, 02:19 Ливийская армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий Политика, 02:03 Песков заявил об «очень большом» риске второй волны коронавируса Политика, 01:28 Власти Петербурга продлили ограничительные меры до 11 мая Общество, 01:24 Помпео допустил возможность голода и вспышки коронавируса в КНДР Политика, 01:12 Минобороны сообщило о плановом полете двух Ту-142 над Баренцевым морем Политика, 01:06 Умер олимпийский чемпион в составе сборной СССР Янис Лусис Спорт, 00:33 Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса Общество, 00:09 «Дочка» Alibaba предложила использовать простаивающие самолеты под грузы Бизнес, 00:02
Пандемия коронавируса ,  
0 

Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса

Социальное дистанцирование, широкое тестирование, подавление новых очагов инфекции, внедрение новых методов лечения — такой набор мер должен предотвратить вторую волну инфекции, заявил советник правительства Италии Джованни Рецца
Фото: Andrew Medichini / AP
Фото: Andrew Medichini / AP

Италии еще очень далеко до достижения коллективного иммунитета к коронавирусу — в общем по стране доля людей с иммунитетом значительно ниже 10%, — однако в силу экономических причин власти вынуждены смягчать карантин, а это несет с собой риски возникновения второй волны эпидемии SARS-CoV-2. Об этом в интервью РБК заявил глава департамента инфекционных заболеваний в итальянском Высшем институте здоровья, научный советник правительства Италии Джованни Рецца.

Советник правительства Италии назвал причину вспышки COVID-19 в стране
Политика

«Мы не можем себе позволить оставлять в силе жесткий карантин более чем на два месяца, потому что вместо проблемы вируса мы получим проблему бедности. В этом основная сложность. Поэтому нужно возобновлять производственную деятельность, открывать магазины и так далее, потому что у нас был действительно очень жесткий локдаун», — пояснил Рецца.

По его словам, даже в Италии, которая стала одним из центров пандемии, подавляющая часть населения все еще не приобрела иммунитет к вирусу, что создает риски появления новых очагов болезни. «Нам придется жить с вирусом и научиться его уважать: это очень опасный парень», — сказал ученый.

МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
Общество
Фото: Spencer Platt / Getty Images

«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он. Власти должны уделить особое внимание контролю за передвижением граждан внутри страны, чтобы свести к минимуму риски передачи вируса с севера на юг страны. «Если люди из северных регионов принесут вирус на юг, это может вызывать большие трудности, тем более что система здравоохранения на юге хуже подготовлена к эпидемии, чем более обеспеченный север», — пояснил Рецца.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Врачи и вся медицинская система на местах должны как можно быстрее фиксировать новые случаи заражения, чтобы подавлять потенциальные крупные очаги эпидемии, подчеркнул он. «В ближайшее время мы планируем развернуть масштабную систему тестов, которая покажет процент населения с положительной реакцией на COVID-19 на основе серологии (сыворотка крови. — РБК)», — объяснил он.

Полностью к нормальной жизни страна сможет вернуться только с появлением вакцины, но на ее разработку может уйти год или больше, а до этого времени гражданам придется соблюдать меры предосторожности, в том числе держать социальную дистанцию.

В ближайшей перспективе можно надеяться на разработку более эффективных методов лечения коронавируса, считает Рецца. По его словам, в Италии уже проходят испытания разных лекарств и методик, применяемых для лечения пациентов, но еще не прошедших исследования. «Речь идет о целом множестве терапий: это и антивирусные препараты, и иммуномодуляторы, и другие лекарства. Например, мы используем гепарин, чтобы предотвратить тромбоз сосудов в легких», — объяснил ученый.

В Италии объявили о смягчении мер и запуске второй фазы борьбы с вирусом
Общество
Милан, Италия

По состоянию на 29 апреля Италия находится на третьем месте в мире по количеству выявленных заражений коронавирусом — 201,5 тыс., однако по количеству летальных исходов страна занимает второе место — более 27 тыс. (данные Университета Джонса Хопкинса).

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 26 апреля в рамках обращения к нации объявил о смягчении карантинного режима в стране и запуске второй фазы борьбы с коронавирусом. Послабления карантина начнут действовать по всей стране с 4 мая. Начиная с этой даты, гражданам будет позволено совершать поездки внутри отдельных регионов, однако для этого нужно будет обосновать цель поездки и соблюдать все необходимые меры безопасности (социальная дистанция, использование индивидуальных средств защиты и т.д.). Переезды из региона в регион будут разрешены только для работы и «медицинских визитов».

Также с 4 мая откроют доступ к общественным паркам и садам. Там граждане должны будут соблюдать необходимую дистанцию. Кроме того, будет снят запрет на посещение похоронных церемоний. При этом запрет на массовые мероприятия и скопления людей будет сохранен.

Как Конте «замедлил мотор» Италии, а потом начал выводить ее из изоляции
Политика

Авторы: Евгений Пудовкин, Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Италия, эпидемия
Материалы по теме
Как Конте «замедлил мотор» Италии, а потом начал выводить ее из изоляции
Политика
Итальянские ученые назвали реальный уровень смертности от коронавируса
Общество
В Италии объявили о смягчении мер и запуске второй фазы борьбы с вирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter