Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса

«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он. Власти должны уделить особое внимание контролю за передвижением граждан внутри страны, чтобы свести к минимуму риски передачи вируса с севера на юг страны. «Если люди из северных регионов принесут вирус на юг, это может вызывать большие трудности, тем более что система здравоохранения на юге хуже подготовлена к эпидемии, чем более обеспеченный север», — пояснил Рецца.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Врачи и вся медицинская система на местах должны как можно быстрее фиксировать новые случаи заражения, чтобы подавлять потенциальные крупные очаги эпидемии, подчеркнул он. «В ближайшее время мы планируем развернуть масштабную систему тестов, которая покажет процент населения с положительной реакцией на COVID-19 на основе серологии (сыворотка крови. — РБК)», — объяснил он.

Полностью к нормальной жизни страна сможет вернуться только с появлением вакцины, но на ее разработку может уйти год или больше, а до этого времени гражданам придется соблюдать меры предосторожности, в том числе держать социальную дистанцию.

В ближайшей перспективе можно надеяться на разработку более эффективных методов лечения коронавируса, считает Рецца. По его словам, в Италии уже проходят испытания разных лекарств и методик, применяемых для лечения пациентов, но еще не прошедших исследования. «Речь идет о целом множестве терапий: это и антивирусные препараты, и иммуномодуляторы, и другие лекарства. Например, мы используем гепарин, чтобы предотвратить тромбоз сосудов в легких», — объяснил ученый.

По состоянию на 29 апреля Италия находится на третьем месте в мире по количеству выявленных заражений коронавирусом — 201,5 тыс., однако по количеству летальных исходов страна занимает второе место — более 27 тыс. (данные Университета Джонса Хопкинса).

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 26 апреля в рамках обращения к нации объявил о смягчении карантинного режима в стране и запуске второй фазы борьбы с коронавирусом. Послабления карантина начнут действовать по всей стране с 4 мая. Начиная с этой даты, гражданам будет позволено совершать поездки внутри отдельных регионов, однако для этого нужно будет обосновать цель поездки и соблюдать все необходимые меры безопасности (социальная дистанция, использование индивидуальных средств защиты и т.д.). Переезды из региона в регион будут разрешены только для работы и «медицинских визитов».



Также с 4 мая откроют доступ к общественным паркам и садам. Там граждане должны будут соблюдать необходимую дистанцию. Кроме того, будет снят запрет на посещение похоронных церемоний. При этом запрет на массовые мероприятия и скопления людей будет сохранен.