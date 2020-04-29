МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса

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В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру. Об этом говорится в исследовании Международной организации труда (МОТ).

Согласно подсчетам экспертов, первый месяц кризиса привел к сокращению на 60% доходов неформальных работников в мире. В Африке и Америке доходы таких сотрудников снизились на 81%, на 21,6% — в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на 70% — в Европе и Центральной Азии. МОТ уточнила, что работники и их семьи не смогут выжить, если не найдут альтернативные источники заработка.

По оценкам специалистов, 1,6 млрд рабочих неформальной экономики — это почти половина мировой рабочей силы. МОТ указала, что на рабочих негативно влияют ограничительные меры государств и/или то, что они заняты в наиболее пострадавших отраслях.

15-я международная конференция статистиков труда (МКСТ) отнесла к неформальному сектору предприятия с «характерными чертами домашних хозяйств». В том числе они отличаются маленьким масштабом деятельности, низкой организацией, отсутствием доступа к организованным рынкам и кредитным учреждениям.