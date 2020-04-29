МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 73,69 (-0,88) Quote, 14:00
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 80,05 (-0,73) Quote, 14:00
Брестское «Динамо» третий раз за 4 года вышло в финал Кубка Белоруссии Спорт, 21:12 В Тульской области министр заразился коронавирусом Общество, 21:11 Глава ВОЗ анонсировал заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу Общество, 20:59 Минобрнауки продлило дистанционное обучение студентов на 6–8 мая Общество, 20:46 Веломногодневку «Вуэльта» сократили из-за коронавируса Спорт, 20:46 «Газпром» предупредил о риске резкого падения выручки из-за эпидемии Бизнес, 20:43 В США предложили 32 закона для регулирования рынка криптовалют Крипто, 20:37 Вирусологи оценили данные о выходе Подмосковья на плато по вирусу Общество, 20:35 СМИ узнали о единственном оставшемся в сделке покупателе «Ведомостей» Бизнес, 20:29 Российский футбол хотят вернуть на федеральные каналы. Что важно знать Спорт, 20:21 МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса Общество, 20:19 Зарипов подписал новый контракт с «Ак Барсом» Спорт, 20:16 Начальник УГИБДД Нижегородской области покончил с собой Общество, 20:12 В магазине в Москве покупателю откусили часть уха Общество, 20:11
Пандемия коронавируса ,  
0 

МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса

Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру. Об этом говорится в исследовании Международной организации труда (МОТ).

Согласно подсчетам экспертов, первый месяц кризиса привел к сокращению на 60% доходов неформальных работников в мире. В Африке и Америке доходы таких сотрудников снизились на 81%, на 21,6% — в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на 70% — в Европе и Центральной Азии. МОТ уточнила, что работники и их семьи не смогут выжить, если не найдут альтернативные источники заработка.

Какие страны выбрали альтернативные стратегии борьбы с коронавирусом
Политика
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

По оценкам специалистов, 1,6 млрд рабочих неформальной экономики — это почти половина мировой рабочей силы. МОТ указала, что на рабочих негативно влияют ограничительные меры государств и/или то, что они заняты в наиболее пострадавших отраслях.

15-я международная конференция статистиков труда (МКСТ) отнесла к неформальному сектору предприятия с «характерными чертами домашних хозяйств». В том числе они отличаются маленьким масштабом деятельности, низкой организацией, отсутствием доступа к организованным рынкам и кредитным учреждениям.

Минтруд допустил появление до 6 млн безработных в России после эпидемии
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Прежде МОТ ожидала, что во втором квартале 2020 года рабочее время уменьшится на 6,7%, что равносильно сокращению 195 млн человек, работающих на полную ставку (48 часов в неделю). Из-за продления и расширения ограничительных мер правительствами разных стран организация составила более пессимистичный прогноз. Теперь МОТ предполагает сокращение на 10,5%, что может привести к увольнению 305 млн рабочих по всему миру.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин 13 апреля сообщил РБК, что кризис из-за пандемии может привести к увеличению числа безработных в России до 8 млн. Кудрин сравнил ситуацию с кризисом 2008–2009 годов, когда избежать роста безработицы помогла масштабная господдержка бизнеса.

Теги: коронавирус, МОТ, деньги, работники
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 апреля
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 99 тыс. человек
Общество
Новый баланс: как изменится мировая экономика после пандемии
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter