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Бутина сообщила об условиях пребывания в американских тюрьмах
Россиянку, по ее словам, долгое время держали в изоляции и даже еду приносили в камеру. Это, рассказала Бутина, показалось ей «очень неприятным». Выносить это было тяжело психологически, отметила она
Мария Бутина (Фото: Global Look Press)

Осужденная в США за работу в качестве иноагента без лицензии россиянка Мария Бутина рассказала об условиях пребывания в американских тюрьмах. По ее словам, пытки к ней не применялись, но психологически девушке было тяжело. Об этом Бутина сообщила в ходе телефонной пресс-конференции с журналистами, передает ТАСС.

«Меня действительно держали в условиях изоляции довольно долго», — заявила россиянка. Первые 35 дней, по ее словам, ее держали в тюрьме Вашингтона, потом с перерывом в два месяца 35 дней она провела «на изоляции» в александрийской тюрьме (тюрьма в городе Александрия, штат Вирджиния). Впоследствии там россиянку продержали еще 38 дней.

«22 часа я находилась взаперти в своей камере. 2 часа ночью, с 1:00 до 3:00, мне давали время на душ, телефон — абсолютно на все», — пояснила Бутина. Еду, по ее словам, ей приносили непосредственно в камеру. «Это очень неприятно и довольно тяжело психологически», — заметила девушка.

На данный момент Бутина содержится в камере общего режима. Здесь, указала россиянка, у нее есть доступ к телефону. «По большей части мы находимся в общем зале нашего отделения. С остальными заключенными я могу общаться без всяких проблем», — заключила она.

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Кремль счел «неприемлемым» содержание Бутиной в американской тюрьме

Россиянку задержали в США в июле 2018 года. Американские власти обвинили ее в сговоре с целью работы иноагентом без лицензии, а также в реальной работе иноагентом с 2015 года. В декабре прошлого года россиянка пошла на сделку со следствием, частично признав вину в заговоре против США и работе в качестве иноагента. 26 апреля суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы. После отбывания этого срока наказания Бутину депортируют.

В Москве неоднократно настаивали на том, что обвинения против россиянки являются сфабрикованными. Так, в МИД России приговор Бутиной назвали «позорным пятном на американской судебной системе», выполнившей политический заказ. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, объяснил решение суда желанием Соединенных Штатов «спасти лицо». Девушку «посадили за решетку, а предъявить-то [ей] нечего», отмечал глава государства.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: американская тюрьма
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Кремль счел «неприемлемым» содержание Бутиной в американской тюрьме
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МИД назвал приговор Бутиной позорным пятном на судебной системе США
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