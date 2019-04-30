Бутина сообщила об условиях пребывания в американских тюрьмах

Россиянку, по ее словам, долгое время держали в изоляции и даже еду приносили в камеру. Это, рассказала Бутина, показалось ей «очень неприятным». Выносить это было тяжело психологически, отметила она

Мария Бутина (Фото: Global Look Press)

Осужденная в США за работу в качестве иноагента без лицензии россиянка Мария Бутина рассказала об условиях пребывания в американских тюрьмах. По ее словам, пытки к ней не применялись, но психологически девушке было тяжело. Об этом Бутина сообщила в ходе телефонной пресс-конференции с журналистами, передает ТАСС.

«Меня действительно держали в условиях изоляции довольно долго», — заявила россиянка. Первые 35 дней, по ее словам, ее держали в тюрьме Вашингтона, потом с перерывом в два месяца 35 дней она провела «на изоляции» в александрийской тюрьме (тюрьма в городе Александрия, штат Вирджиния). Впоследствии там россиянку продержали еще 38 дней.

«22 часа я находилась взаперти в своей камере. 2 часа ночью, с 1:00 до 3:00, мне давали время на душ, телефон — абсолютно на все», — пояснила Бутина. Еду, по ее словам, ей приносили непосредственно в камеру. «Это очень неприятно и довольно тяжело психологически», — заметила девушка.

На данный момент Бутина содержится в камере общего режима. Здесь, указала россиянка, у нее есть доступ к телефону. «По большей части мы находимся в общем зале нашего отделения. С остальными заключенными я могу общаться без всяких проблем», — заключила она.