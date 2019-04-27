Кремль счел «неприемлемым» содержание Бутиной в американской тюрьме

Осужденная в США на 18 месяцев россиянка Мария Бутина не могла совершить то, в чем ее обвиняют, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он отметил, что Кремль не знает деталей сделки россиянки с американским следствием, однако, по его мнению, «сам факт задержания и содержания в неволе» в данном случае неприемлем.

26 апреля суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Россиянке зачтут время, которое она провела в тюрьме после ареста, и депортируют после отбытия наказания. Женщину задержали в июле 2018 года и предъявили обвинения в сговоре с целью работы иноагентом без лицензии, а также в реальной работе иноагентом с 2015 года. В декабре она пошла на сделку со следствием, частично признав вину в заговоре против США и работе в качестве иноагента.