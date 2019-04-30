СКР задержал подозреваемого в передаче наркотиков в «Матросскую тишину»

На минувшей неделе в «Матросской тишине» от острого наркотического отравления умерли несколько арестантов. Подозреваемый в передаче им наркотиков ранее был судим

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Следователи задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в одном из следственных изоляторов Москвы, в результате которого от острого отравления пострадали четыре арестанта, двое из них скончались. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета (СКР). Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства уточняет, что речь идет о случае в СИЗО «Матросская тишина».

Задержанный — 35-летний мужчина, который ранее имел судимость. Какой-либо другой информации о подозреваемом силовики не привели. В ходе допроса он признался в том, что действительно передавал наркотики в СИЗО. Следователи предъявили ему обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

На прошлой неделе, в период с 22 по 24 апреля, стало известно о передозировке четырех арестованных в «Матросской тишине». По данным СКР, двое скончались, двое были госпитализированы, но к настоящему времени уже выписаны из больницы. Однако изначально, 24 апреля, когда стало известно об инциденте, сообщалось о двоих погибших, а 28 апреля ФСИН сообщила о смерти еще одного отравившегося наркотиками. По данным источника РБК, причиной отравления стал метадон.

После гибели заключенных открыли дела по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в следственном изоляторе, а также по факту злоупотребления сотрудниками СИЗО должностных полномочий.