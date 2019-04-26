СИЗО Москвы внепланово проверят после гибели заключенных из-за наркотиков

Сотрудники тюрем начали кампанию по поиску запрещенных веществ у заключенных в столичных изоляторах. Поводом для проверок стал инцидент в «Матросской тишине», куда в посылке с продуктами передали партию метадона

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

ФСИН проведет внеплановые проверки в следственных изоляторах Москвы из-за гибели двух заключенных в СИЗО «Матросская тишина». Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в распоряжение РБК.

«В связи с инцидентом, связанным с отравлением неизвестным веществом трех содержащихся в столичном СИЗО-1 обвиняемых, по указанию начальника УФСИН по Москве Сергея Мороза во всех следственных изоляторах региона с сегодняшнего дня будут проводиться внеплановые проверки всех помещений учреждений на наличие запрещенных предметов», — говорится в сообщении ведомства.

В проверке задействуют служебных собак, обученных поиску наркотических веществ. Все сотрудники ведомства, задействованные в мероприятиях, будут иметь переносные видеорегистраторы. «В обыскных мероприятиях задействованы как сотрудники СИЗО-1, так и личный состав других подразделений территориального органа, в том числе сотрудники кинологической службы и отдела специального назначения «Сатурн». Всего свыше 80 человек», — уточнили во ФСИН. В первую очередь проверяться будут комнаты, где заключенные получают передачи с воли, и работа КПП.

О гибели двух заключенных в «Матросской тишине» стало известно накануне. Во ФСИН сообщили, что причиной произошедшего стала передозировка наркотиков. По предварительной версии, они получили вещество через продуктовую посылку. Еще двое заключенных были доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии. Как сообщил РБК источник во ФСИН, причиной отравления стал метадон.

Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал, что при осмотре посылки сотрудники ведомства не обнаружили ничего подозрительного. Проверку в связи с произошедшим начал Следственный комитет.