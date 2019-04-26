После отравления наркотиками в «Матросской тишине» возбудили дело

После того, как двое заключенных погибли из-за передозировки наркотиков в московском СИЗО «Матросская тишина», возбудили уголовное дело. Об этом РБК рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.

Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщал, что в СИЗО «Матросская тишина» из-за передозировки наркотиков отравились арестанты. В результате двое погибли, а еще двоих отправили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Предположительно, наркотик попал в изолятор в продуктовой посылке, им смочили ткань. Источник РБК отмечал, что причиной отравления был метадон.