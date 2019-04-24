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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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В СИЗО «Матросская тишина» от передозировки наркотиков умерли 2 человека
Еще двоих доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Наркотик, который употребляли арестанты, передали в СИЗО в продуктовой посылке, уточнили во ФСИН
СИЗО «Матросская тишина» (Фото: Марина Круглякова / ТАСС)

В СИЗО «Матросская тишина» арестанты отравились из-за передозировки наркотиков, в результате этого двое умерли, еще двое находятся в реанимации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко.

«Умерших двое и двое в реанимации в тяжелом состоянии. Они употребили наркотик, переданный в продуктовой посылке, предположительно, смочив им ткань», — рассказал он. В разговоре с РБК он подтвердил, что умерших всего двое.

​В управлении ФСИН по Москве, в свою очередь, агентствам ТАСС и «РИА Новости» сообщили о трех отравившихся арестантах. Один из них умер, заявили во управлении ФСИН по городу.

Валерий Максименко уточнил РБК, что погибшие — заключенные 30-ти и 32-х лет. Отравились они в камере, куда поступила продуктовая посылка. Он отметил, что сотрудники ФСИН досматривают все посылки, которые присылают заключенным, однако в этом случае ничего не нашли.

«Сейчас поднимаем все видеоархивы, кто был на свидании в этой камере, кто передавал посылки, думаю, скоро мы всю необходимую информацию получим», — добавил замглавы ФСИН.

Как сообщил РБК источник во ФСИН, причиной отравления стал метадон.

В столичном управлении Следственного комитета заявили, что проводят проверку в связи с информацией об отравлении арестантов.

«В настоящее время нам известно о том, что информация о передозировках появилась в СМИ. Соответствующие запросы во ФСИН с просьбой проверить эти сообщения мы планируем направлять, пробивать это как-то», — заявил РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников.

РБК направил запросы в пресс-службы ФСИН России и УФСИН по Москве.

По словам руководителя межрегиональной общественной организации «Правовая зона» Елены Соколовой, наркотики являются большой проблемой в российских исправительных учреждениях. Она рассказала РБК, что, согласно данным ее организации, от наркотиков в тюрьмах умирают сотни людей. Наиболее остро проблема стоит в таких регионах, как Ярославль, Смоленск, Мордовия и другие.

«Руководство ФСИН в этих регионах наверняка догадывается о происходящем, но поскольку некоторые сотрудники извлекают миллионную прибыль от наркотрафиков, ситуации стараются замалчивать и оберегают этой доходный бизнес», — отметила она, добавив, что обращения о проблеме они направляли в силовые ведомства.​

Авторы: Анна Трунина, Роман Кирьянов, Дмитрий Серков
При участии: Екатерина Костина
Теги: «Матросская Тишина», ГУ ФСИН, СИЗО, передозировка, наркотики
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