В СИЗО «Матросская тишина» от передозировки наркотиков умерли 2 человека

Еще двоих доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Наркотик, который употребляли арестанты, передали в СИЗО в продуктовой посылке, уточнили во ФСИН

СИЗО «Матросская тишина» (Фото: Марина Круглякова / ТАСС)

В СИЗО «Матросская тишина» арестанты отравились из-за передозировки наркотиков, в результате этого двое умерли, еще двое находятся в реанимации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко.

«Умерших двое и двое в реанимации в тяжелом состоянии. Они употребили наркотик, переданный в продуктовой посылке, предположительно, смочив им ткань», — рассказал он. В разговоре с РБК он подтвердил, что умерших всего двое.

​В управлении ФСИН по Москве, в свою очередь, агентствам ТАСС и «РИА Новости» сообщили о трех отравившихся арестантах. Один из них умер, заявили во управлении ФСИН по городу.

Валерий Максименко уточнил РБК, что погибшие — заключенные 30-ти и 32-х лет. Отравились они в камере, куда поступила продуктовая посылка. Он отметил, что сотрудники ФСИН досматривают все посылки, которые присылают заключенным, однако в этом случае ничего не нашли.

«Сейчас поднимаем все видеоархивы, кто был на свидании в этой камере, кто передавал посылки, думаю, скоро мы всю необходимую информацию получим», — добавил замглавы ФСИН.