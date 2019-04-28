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Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»

Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля. Об этом РБК сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко.

«Он был доставлен медикам в очень неблагоприятном состоянии, прогноз сразу был плохой», — добавил Максименко.

По словам замглавы ФСИН, за последние полтора месяца в московских тюрьмах умерли шесть человек, пять из них — от отравления.

О том, что арестанты «Матросской тишины» отравились из-за передозировки наркотиков, стало известно 24 апреля. По словам Максименко, двое заключенных погибли, еще двоих доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

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Во ФСИН уточнили, что наркотик был в продуктовой посылке, переданной арестантам. По данным источника РБК в ведомстве, речь идет о метадоне.

После гибели заключенных были возбуждены дела по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в следственном изоляторе, а также по ​факту злоупотребления сотрудниками СИЗО должностных полномочий.

Теги: «Матросская Тишина», СИЗО, ФСИН, наркотики, новости РБК
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