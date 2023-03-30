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Лия Ахеджакова сообщила об уходе из «Современника»

Лия Ахеджакова: 10 марта я написала заявление об уходе из «Современника»
Актриса написала заявление об уходе из театра по собственному желанию 10 марта. Она не собирается уезжать из России и планирует вести гастрольную деятельность
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Народная артистка России Лия Ахеджакова написала заявление об уходе из театра «Современник» по собственному желанию, рассказала она «Новой газете» (лишена свидетельства о регистрации в качестве СМИ), говорится в телеграм-канале издания.

По ее словам, заявление об уходе из театра она написала еще 10 марта. Теперь она планирует заняться гастрольной деятельностью, покидать Россию актриса не планирует.

Также «Новая газета» отмечает, что недавно на Кипре «при полном аншлаге» Ахеджакова сыграла в спектакле по пьесе Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин».

10 марта «Новая газета» опубликовала открытое письмо народной артистки. В письме она попрощалась со сценой театра и поблагодарила издание за собранные для нее письма читателей. В театре в тот же день заявили, что Лия Ахеджакова не увольнялась из театра «Современник».

РБК направил запрос в «Современник».

Лия Ахеджакова родилась в Днепропетровске в 1938 году. После начала спецоперации России на Украине она неоднократно высказывалась против боевых действий. В театре «Современник» Ахеджакова работала с 1977 года. Она играла в таких постановках, как «Из записок Лопатина», «Вечно живые», «Спешите делать добро», «Крутой маршрут», «Игра в джин». Этот спектакль — последний с ее участием в репертуаре «Современника» — отменили 8 февраля.

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Ахеджакова говорила, что о снятии спектакля из репертуара «Современника» ей сообщил директор театра Юрий Кравец. Он пояснил, что «был вынужден» убрать постановку, поскольку его «завалили гневными письмами» в адрес Ахеджаковой. Также директор сказал артистке, что убрать спектакль ему рекомендовали и в депкульте Москвы, которому подчиняется театр.

После этого «Новая газета» и режиссер Кирилл Серебренников (Ахеджакова играла в его фильме «Изображая жертву») объявили, что собирают письма и открытки со словами поддержки для актрисы. Как сообщил режиссер, всего поступило более 15 тыс. посланий — из них сверстали книгу и передали Ахеджаковой.

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Наталья Демченко Наталья Демченко, Екатерина Костина Екатерина Костина
Лия Ахеджакова «Современник» театр
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