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Лия Ахеджакова попрощалась со сценой «Современника»

Актриса Лия Ахеджакова попрощалась со сценой «Современника»
Актриса отметила, что сцена дала ей «возможность исповедаться, объясниться в любви людям». В феврале Ахеджакова сообщила, что театр снял последнюю постановку с ней, после чего получила от зрителей более 15 тыс. писем поддержки
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Народная артистка России Лия Ахеджакова, спектакли с участием которой сняли с репертуара в «Современнике», в своем письме «Новой газете» (в прошлом году была лишена регистрации) попрощалась со сценой, а также поблагодарила издание за собранные для нее письма читателей.

«Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая, любимая сцена — ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю, какие драматурги! Какие режиссеры! Какие партнеры!» — заявила Ахеджакова.

Актриса вспомнила, как играла вместе с украинским актером Богданом Ступкой в Театре им. И. Франко в Киеве в спектакле «Старосветские помещики»: «Богдан сказал мне: «Поздоровайся со сценой, она будет тебе помогать». И каждый раз, когда я ступала на киевскую сцену, я говорила: «Здравствуй, сцена! Я постараюсь не подвести тебя».

Ахеджакова родилась в актерской семье в 1938 году в Днепропетровске, а выросла в Адыгее. Окончила адыгейскую студию ГИТИСа. С 1977 года работала в театре «Современник», где играла в постановках «Из записок Лопатина», «Вечно живые», «Спешите делать добро», «Крутой маршрут». После начала российской военной операции неоднократно высказывалась против боевых действий на Украине.

Прошлой осенью из репертуара «Современника» пропал спектакль «Первый хлеб», в котором Ахеджакова играла главную роль. Сам театр объяснял это «технической стороной вопроса». В минувшем январе в Петербурге отменили антрепризу с участием актрисы по пьесе Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин». Организаторы представления также сослались на технические работы, однако до этого вице-спикер Мосгордумы и замглавы дирекции информационных программ «Вести» на ВГТРК Андрей Медведев пригрозил провести этот спектакль «в сопровождении музыкантов» («музыкантами» называют бойцов ЧВК «Вагнер»).



В феврале с репертуара «Современника» сняли последний спектакль с Ахеджаковой — «Игра в джин», и та сообщила, что «осталась без спектаклей». Актриса также рассказала, что о снятии спектакля ей сообщил директор театра Юрий Кравец. Последний пояснил, что «был вынужден» убрать постановку, поскольку его «завалили гневными письмами» в адрес Ахеджаковой.

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После этого «Новая газета» и режиссер Кирилл Серебренников (Ахеджакова играла в его фильме «Изображая жертву») объявили, что собирают письма и открытки для актрисы. Как сообщил режиссер, всего поступило более 15 тыс. посланий — из них сверстали книгу и передали Ахеджаковой.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Лия Ахеджакова театр Современник
Материалы по теме
В Петербурге отменили спектакль с участием Лии Ахеджаковой
Политика
В «Современнике» отменили показы спектакля «Первый хлеб» с Ахеджаковой
Общество
«Современник» снял последний спектакль с участием Ахеджаковой
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