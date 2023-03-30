Британцы стали меньше доверять своему правительству, чем правительству ЕС

После Brexit британцы стали меньше доверять собственному парламенту и правительству, чем правительству и парламенту Европейского союза, свидетельствуют данные опроса Королевского колледжа Лондона

Лондон, Великобритания (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Жители Великобритании после выхода из Европейского союза стали больше доверять правительству ЕС и европейскому парламенту, чем собственному правительству и парламенту. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные исследование Института политики Королевского колледжа Лондона.

С тех пор как Великобритания вышла из ЕС, доля людей, заявляющих о доверии британскому парламенту, упала на десять процентных пунктов, до 22%, в то время как доверие к парламенту ЕС выросло на семь процентных пунктов, до 39%. Это произошло впервые за 30 лет исследований.

Доверие к правительству Великобритании также упало с 2017 по 2021 год — с почти 30 до 24%.

Великобритания вышла из ЕС после референдума, который состоялся в июне 2016 года, по результатам которого 51,9% проголосовавших поддержали выход из Европейского союза. Спустя более чем три года, в январе 2020 года, Британия окончательно вышла из состава объединения, членом которого была 47 лет. «Если мы сможем сделать все правильно, я считаю, что с каждым месяцем у нас будет расти уверенность не только внутри страны, но и за ее пределами», —говорил Борис Джонсон, который возглавлял правительство Великобритании в этот момент.

Согласно последнему исследованию, только 24% участников опроса заявили, что они «счастливы» в связи с выходом Великобритании из ЕС, в то время как 49% сообщили, что они разочарованы.

Выход Великобритании из Европейского союза сопровождался длительными дискуссиями об условиях этого процесса. Именно этот«плаксивый, неприятный и злобный спор» в парламенте, который к тому же был «совершенно непродуктивным», и стал причиной падения доверия к правительству, считает бывший министр по выходу Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис. По его словам, этот кризис доверия к правительству усугубился во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. При этом, по его словам, после Brexit британские СМИ — он перечислил такие издания, как The Sun, Daily Telegraph, Times и Daily Mail, — «перестали пинать Брюссель», как это было до референдума о выходе Британии из ЕС, пишет The Guardian.

«Из более чем 20 стран, участвовавших в исследовании, мы наименее склонны доверять правительству; доверие к полиции также резко упало, особенно в Лондоне; и только Египет меньше [чем Великобритания] доверяет их прессе», — сказал директор Института политики Королевского колледжа Лондона Бобби Даффи.

Только 13% участников опроса заявили, что доверяют политическим партиям Великобритании. По этому показателю страна находится на одном уровне с Бразилией, Италией и Францией, но значительно отстает от Норвегии (36%), Швеции (32%), Канады (24%) и Германии (23%).