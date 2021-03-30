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www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Общество
,
30 мар, 18:38
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Спецназ у дома стрелка в Подмосковье. Видео
Мужчина забаррикадировался в доме в подмосковных Вешках и вел стрельбу по силовикам. СМИ сообщают, что он ранил одного из спецназовцев
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