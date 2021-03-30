У открывшего стрельбу в Мытищах нашли зоопарк с тиграми

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

На участке у мужчины, который устроил стрельбу в подмосковных Мытищах, обнаружили личный зоопарк с дикими животными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидца событий, а также Telegram-каналы Baza и Mash.

Собеседник ТАСС указал, что на участке есть медведь, тигры, рысь и коровы. По данным Baza, в зверинце были также пумы и крокодилы. При этом источник ТАСС добавил, что близлежащие дома сейчас эвакуировали, поэтому подъехать к зверинцу невозможно.

Mash со ссылкой на местных жителей сообщает, что стрелявший раньше держал частное охранное предприятие, которое следило за порядком в зоопарке, и оттуда стрелок брал животных.

В администрации городского округа Мытищи рассказали РБК, что вопрос о дальнейшей судьбе животных не в компетенции администрации.

«Думаю, не администрация будет принимать окончательное решение, здесь все-таки надо многие стороны выслушать: откуда животные, в каком они состоянии», — сказали в пресс-службе округа.