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У открывшего стрельбу в Мытищах нашли зоопарк с тиграми

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

На участке у мужчины, который устроил стрельбу в подмосковных Мытищах, обнаружили личный зоопарк с дикими животными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидца событий, а также Telegram-каналы Baza и Mash.

Собеседник ТАСС указал, что на участке есть медведь, тигры, рысь и коровы. По данным Baza, в зверинце были также пумы и крокодилы. При этом источник ТАСС добавил, что близлежащие дома сейчас эвакуировали, поэтому подъехать к зверинцу невозможно.

Mash со ссылкой на местных жителей сообщает, что стрелявший раньше держал частное охранное предприятие, которое следило за порядком в зоопарке, и оттуда стрелок брал животных.

В администрации городского округа Мытищи рассказали РБК, что вопрос о дальнейшей судьбе животных не в компетенции администрации.

«Думаю, не администрация будет принимать окончательное решение, здесь все-таки надо многие стороны выслушать: откуда животные, в каком они состоянии», — сказали в пресс-службе округа.

Кроме того, там указали, что не знали о находившихся на территории животных, поскольку они находились на частной территории.

В Мытищах на месте задержания открывшего стрельбу произошли два взрыва
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Фото:предоставлено РБК

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Мужчина открыл стрельбу 30 марта, после того как к нему домой с обыском пришли силовики. Правоохранители хотели проверить данные о незаконном обороте оружия.

«Интерфакс» со ссылкой на источники указывал, что стрелок взял в заложники трех человек: своих дочь, внука и гражданского мужа дочери. Затем он отпустил дочь и внука, после чего силовики приступили к штурму здания. «РИА Новости» также сообщало, что в доме остается еще один заложник.

Стрелявший оказал сопротивление. Он открыл огонь по силовикам из автомата и бросил в окно две гранаты. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на жизнь правоохранителей (ст. 317 УК).

Telegram-канал Baza называл имя стрелка — Владимир Барданов. По данным Telegram-канала Mash, он раньше владел несколькими компаниями. Среди них — два охранных предприятия.

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