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Спецназовца ранили при штурме дома стрелка в Мытищах

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Один силовик получил ранение при штурме дома мужчины, открывшего стрельбу в Мытищах, сообщили РБК в подмосковном управлении Следственного комитета

«Ранен в ногу боец Росгвардии. Увезли на скорой», — рассказали в пресс-службе.

У него сквозное пулевое ранение, раненого спецназовца везут в больницу, пишет Baza. По словам источника ТАСС, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

По данным агентства, между силовиками и мужчиной, который забаррикадировался в своем коттедже, завязался бой.

«Спецоперация по задержанию злоумышленника вступила в активную фазу. По сути, идет бой», — рассказал собеседник ТАСС, уточнив, что спецоперация идет уже более шести часов.

По словам источника, около 11:00 к хозяину дома пришли с обыском полицейские. Обыски связаны с делом о незаконном обороте оружия. Мужчина бросил в них гранаты. Когда прибыло подкрепление, он оказал сопротивление, открыв стрельбу. Собеседник ТАСС рассказал, что закрывшегося в доме стрелка зовут Владимир Барданов, он «постоянно вступает в перестрелку с силовиками, а также взрывает гранаты».

В спецоперации задействованы спецподразделения Росгвардии «Рысь», «Булат» и «Зубр». На месте работают сотрудники ФСБ, МВД и СК.

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РБК направил запрос в пресс-службу Главного управления МВД по Московской области, Центр общественных связей ФСБ.

Материал дополняется


 

Авторы
Елена Чернышова, Роман Кирьянов Роман Кирьянов
стрельба Подмосковье
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