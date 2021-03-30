Спецназовца ранили при штурме дома стрелка в Мытищах

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Один силовик получил ранение при штурме дома мужчины, открывшего стрельбу в Мытищах, сообщили РБК в подмосковном управлении Следственного комитета

«Ранен в ногу боец Росгвардии. Увезли на скорой», — рассказали в пресс-службе.

У него сквозное пулевое ранение, раненого спецназовца везут в больницу, пишет Baza. По словам источника ТАСС, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

По данным агентства, между силовиками и мужчиной, который забаррикадировался в своем коттедже, завязался бой.

«Спецоперация по задержанию злоумышленника вступила в активную фазу. По сути, идет бой», — рассказал собеседник ТАСС, уточнив, что спецоперация идет уже более шести часов.