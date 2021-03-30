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СК счел стрельбу в Мытищах покушением на жизнь силовиков

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Следователи управления СК по Московской области возбудили уголовное дело по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) после перестрелки в поселке Вешки, расположенном рядом с подмосковными Мытищами. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК России)», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, огонь открыл 61-летний хозяин одного из домов в поселке, к которому утром 30 марта пришли с обыском сотрудники ФСБ и МВД. Мужчина подозревался в незаконном хранении оружия. Также он бросил в правоохранителей гранату.

«По предварительным данным, никто не пострадал, в настоящее время в доме мужчина находится один», — добавили в пресс-службе.

Пенсионер забаррикадировался в доме. На месте работают сотрудники ФСБ, МВД и СК.

В пресс-службе МВД сообщили, что подозреваемый открыл стрельбу после того, как его жене вручили постановление о проведении осмотра жилого помещения.

Максимальное наказание по ст. 317 УК России — смертная казнь, однако согласно действующему с 1999 года в России мораторию оно заменено на пожизненное заключение. Минимальное — 12 лет заключения с ограничением свободы до двух лет.

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Поселок Новые Вешки расположен в 2 км от МКАД в городском округе Мытищи.
 

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