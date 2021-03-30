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В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по прохожим и силовикам

Стрельба произошла в коттеджном поселке, который находится в городском округе Мытищи. По данным СМИ, мужчина взял заложников
Поселок «Новые Вешки»
Поселок «Новые Вешки» (Фото: novie_veshki / Instagram)

Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Подмосковье, сообщил РБК источник в ГУ МВД по области. «Он произвел несколько выстрелов из окна дома на Прибрежной улице», — сообщил источник.

Он также стрелял по сотрудникам полиции и Росгвардии в Подмосковье, сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, инцидент произошел в Новых Вешках. Коттеджный поселок Новые Вешки находится в городском округе Мытищи (в 2 км от МКАД).

В пресс-службе областного Следственного комитета подтвердили РБК, что сотрудники ведомства выехали на место происшествия.

В МВД позднее сообщили, что полицейские вместе с сотрудниками ФСБ проводили оперативно-разыскные мероприятия, так как у них появилась информация о том, что мужчина 1960 года рождения причастен к незаконному обороту оружия. «Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты», — сообщили в МВД. Пострадавших нет, добавили там.

Telegram-канал Baza сообщает, что сотрудники ФСБ проводят спецоперацию. Жителей попросили не выходить из домов. По всему поселку дежурят десятки сотрудников ФСБ, МВД и ГИБДД. РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ РФ.

Силовики пошли на штурм дома в Мытищах, откуда стреляли по прохожим
Общество
Вид на поселок Новые Вешки

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник пишет, что у мужчины могут быть заложники. «По предварительным данным мужчина пенсионер, у него в заложниках двое взрослых родственников и ребенок», — сказал источник. По этой информации, на переговоры стрелок не идет, требований не выдвигает.

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Позднее агентство сообщило, что стрелок отпустил двух человек. «Мужчина отпустил внука с дочерью. Однако в заложниках у него еще остается мужчина. По предварительным данным гражданский муж дочери», — сказал источник агентства. По информации «Интерфакса», сотрудники правоохранительных органов приступили к задержанию мужчины, который открыл огонь. «РИА Новости» пишет, что силовики начали штурм дома, где находится мужчина. 

Авторы
Максим Ярыгин Максим Ярыгин, Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Роман Кирьянов
Мытищи происшествия стрельба
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