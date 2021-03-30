Аналитики оценили падение спроса на маски за год пандемии

С марта прошлого года, когда в России начали вводиться массовые ограничения и масочный режим, средний чек покупки медицинских масок упал втрое

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Средний чек покупки одноразовых медицинских масок в России в марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года упал более чем в три раза. Об этом свидетельствуют данные «Чек Индекс», аналитического ресурса «Платформы ОФД», обрабатывающей ежедневно свыше 44 млн чеков с более миллиона онлайн-касс в России (есть у РБК).

В марте 2021 года средний чек покупки составил 58 руб. за одно посещение торговой точки. В прошлом году в период с 1 по 28 марта средний чек составлял 220 руб. Сокращение уровня среднего чека год к году составило 73,7%, а в сравнении с февралем — 10,5%. Общий объем продаж в денежном выражении уменьшился на 49%. Несмотря на это, в натуральном выражении (в штуках) объем увеличился на 15%.

За неполный первый квартал 2021 и 2020 годов (1 января — 28 марта 2021 и 2020 годов) объем продаж медицинских масок в денежном выражении сократился на 35%, а в натуральном выражении (в штуках) — на 5%.

Самый большой средний чек покупки одноразовых масок зафиксирован в Москве, Московской области и Чукотском АО (более 90 руб).