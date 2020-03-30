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Власти Подмосковья разъяснили компенсации безработным из-за вируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что дополнительные компенсации в 15 тыс. предназначены для тех, кто потерял работу в связи с коронавирусом. Для этого необходимо проработать в этом году не менее 60 дней

Дополнительную финансовую поддержку в 15 тыс. руб, включая выплаты по безработице, получат граждане, потерявшие работу сейчас из-за коронавируса. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев написал у себя в Instagram.

Воробьев добавил, что выплаты будут начисляться тем, кто в этом году работал не менее 60 дней. «Неважно с записью в трудовой или по договору, если только вас не уволили за дисциплинарный проступок», — пояснил Воробьев.

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Он также заверил, что специальные пропуска для того, чтобы попасть на работу пока не нужны. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вскоре власти введут такие меры, чтобы контролировать перемещения граждан.

У тех, кто живет не по месту прописки, отметил Воробьев не будет проблем с связи с ужесточением мер по борьбе с коронавирусом. Гражданам, которые строят дом или делают ремонт в квартире он рекомендовал организовать деятельность рабочих так, чтобы они не могли проводить много времени вне участка или квартиры, заранее купить им продуктов и материалы.

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Накануне власти столицы и Московской области обязали граждан соблюдать режим самоизоляции независимо от их возраста (ранее эти меры применялись к пожилым людям). В качестве исключения выходить на улицу можно для того, чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью, поехать на работу при необходимости, сходить в аптеку или ближайший магазин, выгулять домашнее животное (не дальше 100 м от дома).

В подмосковном главке МВД при этом опровергли информацию о том, что в регионе ввели комендантский час. Telegram-каналы Baza и Mash опубликовали видео, на котором люди в форме сотрудников правоохранительных органов объявляли через громкоговорители о комендантском часе, который начинается с 20:00 и заканчивается в 08:00.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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По официальным данным на 29 марта, в России зарегистрировали 1534 случая коронавируса. В Москве выявили 1034 заболевших, в Подмосковье в общей сумме 122 человека.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: компенсации, Подмосковье, коронавирус
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