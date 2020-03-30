Власти Подмосковья разъяснили компенсации безработным из-за вируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что дополнительные компенсации в 15 тыс. предназначены для тех, кто потерял работу в связи с коронавирусом. Для этого необходимо проработать в этом году не менее 60 дней

Дополнительную финансовую поддержку в 15 тыс. руб, включая выплаты по безработице, получат граждане, потерявшие работу сейчас из-за коронавируса. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев написал у себя в Instagram.

Воробьев добавил, что выплаты будут начисляться тем, кто в этом году работал не менее 60 дней. «Неважно с записью в трудовой или по договору, если только вас не уволили за дисциплинарный проступок», — пояснил Воробьев.

Он также заверил, что специальные пропуска для того, чтобы попасть на работу пока не нужны. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вскоре власти введут такие меры, чтобы контролировать перемещения граждан.

У тех, кто живет не по месту прописки, отметил Воробьев не будет проблем с связи с ужесточением мер по борьбе с коронавирусом. Гражданам, которые строят дом или делают ремонт в квартире он рекомендовал организовать деятельность рабочих так, чтобы они не могли проводить много времени вне участка или квартиры, заранее купить им продуктов и материалы.