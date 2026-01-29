 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

Больше половины январской нормы осадков выпало в Москве за двое суток

Сюжет
Новости Москвы

За двое суток в Москве выпало 27 мм осадков, что составляет около 51% январской нормы, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Всего с начала месяца в столице зафиксировали 76 мм осадков, или 143% от нормы, что выводит первый месяц зимы 2026 года на четвертое место среди самых влажных январей XXI века.

Рекорды суточных осадков также обновлены в Подмосковье. В Можайске и Коломне выпало по 12 мм, что превысило показатели 2005 года. Наибольшее количество осадков зафиксировали в Наро-Фоминске — 15 мм, или 31% месячной нормы.

Леус отметил, что в ближайшее время синоптики будут оценивать высоту снежного покрова. «Самый интересный вопрос ближайшей метеостатистики — хватит ли выпавшего сегодня в Москве снега, и того что еще добавится ночью, чтобы повторить или превысить суточный рекорд по высоте снежного покрова, который для 29 января составляет 61 см и установлен в 1994 году», — заключил синоптик.

В Москве из-за снега снова выросла «Миусская дюна». Фоторепортаж
Общество

Накануне на фоне мощного снегопада загруженность столичных дорог по состоянию на 18:20 мск достигла десяти баллов второй раз за месяц. За прошедшие сутки в Москве выпало 20% от месячной нормы осадков.

До этого десятибалльные пробки в столице фиксировали в середине декабря.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США

Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил

Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги

FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX

Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Москва Погода снегопад
Материалы по теме
На трассе «Волга» произошло массовое ДТП в условиях снегопада
Общество
Пробки в Москве достигли 8 баллов на фоне снегопада
Общество
Росавиация показала работу аэродромных служб Москвы во время снегопада
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
Макрон заявил о подготовке Францией новых санкций против России Политика, 03:44
Мерц исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году Политика, 03:31
Минпросвещения назвало регионы, где можно поступить в колледж онлайн Общество, 03:30
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
Yle узнал о поездках финнов на работу в Россию на фоне закрытой границы Политика, 03:00
Больше половины январской нормы осадков выпало в Москве за двое суток Город, 02:41
Reuters узнал, что США впервые вернули Венесуэле захваченных танкер Политика, 02:26
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В Сочи арестовали детей депутата Госдумы Дорошенко на время следствия Политика, 02:05
«Зенит» подписал контракт с бразильским полузащитником Джоном Спорт, 01:43
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 01:33
Украинский вратарь забил гол «Реалу» и вывел «Бенфику» в плей-офф ЛЧ Спорт, 01:29
В Мурманской области начали установку постоянных опор ЛЭП после аварии Общество, 01:27
ПСЖ с Сафоновым сыграл вничью с клубом АПЛ и попал в стыковые раунд в ЛЧ Спорт, 01:25
В Колумбии 15 человек погибли при крушении пассажирского самолета Общество, 01:22