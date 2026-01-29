Больше половины январской нормы осадков выпало в Москве за двое суток
За двое суток в Москве выпало 27 мм осадков, что составляет около 51% январской нормы, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Всего с начала месяца в столице зафиксировали 76 мм осадков, или 143% от нормы, что выводит первый месяц зимы 2026 года на четвертое место среди самых влажных январей XXI века.
Рекорды суточных осадков также обновлены в Подмосковье. В Можайске и Коломне выпало по 12 мм, что превысило показатели 2005 года. Наибольшее количество осадков зафиксировали в Наро-Фоминске — 15 мм, или 31% месячной нормы.
Леус отметил, что в ближайшее время синоптики будут оценивать высоту снежного покрова. «Самый интересный вопрос ближайшей метеостатистики — хватит ли выпавшего сегодня в Москве снега, и того что еще добавится ночью, чтобы повторить или превысить суточный рекорд по высоте снежного покрова, который для 29 января составляет 61 см и установлен в 1994 году», — заключил синоптик.
Накануне на фоне мощного снегопада загруженность столичных дорог по состоянию на 18:20 мск достигла десяти баллов второй раз за месяц. За прошедшие сутки в Москве выпало 20% от месячной нормы осадков.
До этого десятибалльные пробки в столице фиксировали в середине декабря.
