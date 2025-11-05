Германия перестанет признавать небиометрические российские загранпаспорта
Германия с 1 января 2026 года перестанет признавать пятилетние загранпаспорта россиян. Об этом сообщается на сайте посольства Германии в России.
«C 01.01.2026 для въезда на территорию Германии гражданам Российской Федерации потребуется российский биометрический заграничный паспорт. Небиометрические заграничные паспорта более не могут быть использованы», — говорится в сообщении.
В диппредставительстве уточнили, что исключением станут паспорта старого образца, в которых уже стоит действующая немецкая виза.
Биометрический паспорт — это документ, удостоверяющий личность гражданина и используемый для пересечения границ. Он содержит электронный чип с данными владельца (фотографией и отпечатками пальцев). Главные отличия от старого небиометрического паспорта — срок действия (десять лет вместо пяти) и возможность безвизового или упрощенного въезда в большинство стран, которые новые паспорта признают, а старые — нет.
В настоящий момент небиометрические российские загранпаспорта не признают Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия. В конце сентября генеральное консульство Италии в Москве рассказывало, что выданная Италией шенгенская виза не позволит россиянам с паспортами старого образца посещать эти семь стран.
В частности, Литва перестала принимать загранпаспорта россиян старого образца с 1 июня. С тех пор россияне не смогут поехать в Литву по заграничному паспорту без биометрической информации. Это правило не распространяется на россиян, которые едут транзитом через территорию Литвы по железной дороге из Калининградской области на остальную территорию России и обратно.
11 октября посольство России в Норвегии сообщало, что страны — участницы Шенгенской зоны, с которыми у России есть сухопутная граница, вводят новую систему контроля пересечения границы для иностранцев. Речь идет о проверке граждан стран, не входящих в ЕС, к которым относятся россияне.
Система будет регистрировать имя человека, данные проездного документа, биометрические данные (отпечатки пальцев и изображения лица), а также дату и место въезда и выезда. При выезде из Норвегии также будет производиться верификация туристов.
В Шенгенскую зону входят 25 из 27 государств Евросоюза, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Благодаря соглашению граждане ЕС могут беспрепятственно жить, работать и перемещаться по странам без пограничных проверок и таможенного контроля.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года
Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году
Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа
Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине
Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС
Умер телеведущий Юрий Николаев