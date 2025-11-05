 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Германия перестанет признавать небиометрические российские загранпаспорта

Со следующего года Германия перестанет признавать российские загранпаспорта старого образца. Ранее это сделали Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия
Фото: Matthias Balk / dpa / ТАСС
Фото: Matthias Balk / dpa / ТАСС

Германия с 1 января 2026 года перестанет признавать пятилетние загранпаспорта россиян. Об этом сообщается на сайте посольства Германии в России.

«C 01.01.2026 для въезда на территорию Германии гражданам Российской Федерации потребуется российский биометрический заграничный паспорт. Небиометрические заграничные паспорта более не могут быть использованы», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве уточнили, что исключением станут паспорта старого образца, в которых уже стоит действующая немецкая виза.

Биометрический паспорт — это документ, удостоверяющий личность гражданина и используемый для пересечения границ. Он содержит электронный чип с данными владельца (фотографией и отпечатками пальцев). Главные отличия от старого небиометрического паспорта — срок действия (десять лет вместо пяти) и возможность безвизового или упрощенного въезда в большинство стран, которые новые паспорта признают, а старые — нет.

В настоящий момент небиометрические российские загранпаспорта не признают Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия. В конце сентября генеральное консульство Италии в Москве рассказывало, что выданная Италией шенгенская виза не позволит россиянам с паспортами старого образца посещать эти семь стран.

В частности, Литва перестала принимать загранпаспорта россиян старого образца с 1 июня. С тех пор россияне не смогут поехать в Литву по заграничному паспорту без биометрической информации. Это правило не распространяется на россиян, которые едут транзитом через территорию Литвы по железной дороге из Калининградской области на остальную территорию России и обратно.

11 октября посольство России в Норвегии сообщало, что страны — участницы Шенгенской зоны, с которыми у России есть сухопутная граница, вводят новую систему контроля пересечения границы для иностранцев. Речь идет о проверке граждан стран, не входящих в ЕС, к которым относятся россияне.

Система будет регистрировать имя человека, данные проездного документа, биометрические данные (отпечатки пальцев и изображения лица), а также дату и место въезда и выезда. При выезде из Норвегии также будет производиться верификация туристов.

В Шенгенскую зону входят 25 из 27 государств Евросоюза, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Благодаря соглашению граждане ЕС могут беспрепятственно жить, работать и перемещаться по странам без пограничных проверок и таможенного контроля.

