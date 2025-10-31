 Перейти к основному контенту
Воспитание детей⁠,
0

МВД предложило не вписывать детей в загранпаспорта старого образца

Сюжет
Воспитание детей
Фото: Amrei Schulz / Photothek Media Lab / Global Look Press
Фото: Amrei Schulz / Photothek Media Lab / Global Look Press

МВД по поручению правительства разработало законопроекты, запрещающие внесение информации о детях до 14 лет в загранпаспорта родителей старого образца (пятилетнего срока действия). Как сообщили в ведомстве, инициатива направлена на предотвращение отказов во въезде для детей и минимизацию финансового ущерба родителей.

«Органы ряда недружественных государств могут отказать во въезде несовершеннолетних российских граждан при предъявлении данного документа», — пояснили в пресс-службе МВД.

В настоящее время вписывать детей в загранпаспорт родителя необязательно и делается это по желанию родителей. В паспорт старого образца можно вписать ребенка до 14 лет, но выезжать за границу самостоятельно он не может — только вместе с родителем, в чей паспорт он вписан. Таким образом, путешествовать за рубеж, например, со взрослым братом или тренером не получится.

Для оформления отдельного загранпаспорта ребенка младше 14 можно подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или в отделении МВД. Потребуются свидетельство о рождении ребенка, паспорт одного из родителей, анкета с фото и квитанция об уплате госпошлины.

В августе в Общественной палате предложили вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек, чтобы в перспективе избежать «лишних формальностей» и уделить больше времени детям.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Дети МВД загранпаспорт
