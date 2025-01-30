В Сети появились переговоры диспетчеров перед крушением самолета в США
Операторы авиадиспетчерской службы пытались связаться с военным вертолетом Black Hawk перед его столкновением с пассажирский лайнером над рекой Потомак. Об этом сообщает CNN со ссылкой на переговоры диспетчеров, опубликованные сервисом LiveATC.
На записи диспетчер спрашивает экипаж вертолета, видит ли он пассажирский борт Bombardier CRJ700, после чего приказывает ему пропустить самолет и пролететь за ним:
— PAT 2-5, вы видите CRJ?
— PAT 2-5, проходите позади CRJ.
Затем оператор вздыхает, вышка предупреждает пилота другого воздушного судна о произошедшем. «Да, мы были на короткой дистанции и увидели вспышки с противоположной стороны Потомака», — докладывает один из пилотов диспетчеру.
На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете были трое военнослужащих. По сведениям CBS, обнаружены 18 тел погибших, выживших пока нет.
Вертолет выполнял учебный полет. Он относится к 12-му авиационному батальону, который перевозит VIP-персон, преимущественно высшее командование Пентагона. В момент аварии их на борту не было.
Президент США Дональд Трамп возмутился произошедшим, обратив внимание, что самолет следовал по «идеальной и обычной траектории захода на посадку», а вертолет ровно летел в течение долгого периода времени. Он выразил уверенность, что катастрофу можно было предотвратить: «Ночь ЯСНАЯ, огни на самолете горели, почему вертолет не поднялся, не опустился и не повернул? Почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что делать, вместо того чтобы спрашивать, видели ли они самолет?»
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