 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Сети появились переговоры диспетчеров перед крушением самолета в США

CNN опубликовал переговоры диспетчеров перед столкновением самолета и Black Hawk
Диспетчер обратил внимание военного вертолета на приближающийся самолет и потребовал пропустить его, но предотвратить катастрофу не успели. Трамп возмутился работой операторов
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Операторы авиадиспетчерской службы пытались связаться с военным вертолетом Black Hawk перед его столкновением с пассажирский лайнером над рекой Потомак. Об этом сообщает CNN со ссылкой на переговоры диспетчеров, опубликованные сервисом LiveATC.

На записи диспетчер спрашивает экипаж вертолета, видит ли он пассажирский борт Bombardier CRJ700, после чего приказывает ему пропустить самолет и пролететь за ним:

—  PAT 2-5, вы видите CRJ?

— PAT 2-5, проходите позади CRJ.

Затем оператор вздыхает, вышка предупреждает пилота другого воздушного судна о произошедшем. «Да, мы были на короткой дистанции и увидели вспышки с противоположной стороны Потомака», — докладывает один из пилотов диспетчеру.

В Сети появились переговоры диспетчеров перед крушением самолета в США
Video

На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете были трое военнослужащих. По сведениям CBS, обнаружены 18 тел погибших, выживших пока нет.

Вертолет выполнял учебный полет. Он относится к 12-му авиационному батальону, который перевозит VIP-персон, преимущественно высшее командование Пентагона. В момент аварии их на борту не было.

Президент США Дональд Трамп возмутился произошедшим, обратив внимание, что самолет следовал по «идеальной и обычной траектории захода на посадку», а вертолет ровно летел в течение долгого периода времени. Он выразил уверенность, что катастрофу можно было предотвратить: «Ночь ЯСНАЯ, огни на самолете горели, почему вертолет не поднялся, не опустился и не повернул? Почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что делать, вместо того чтобы спрашивать, видели ли они самолет?»

Читайте РБК в Telegram.

Бывший сотрудник OpenAI назвал темпы развития ИИ «ужасающими»

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

В России начали производить автомобили Voyah

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Когда могут изъять неосвоенный участок

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Вашингтон США Black Hawk авиакатастрофа Bombardier
Материалы по теме
Пентагон сообщил о начале расследования авиакатастрофы над Вашингтоном
Общество
Посольство России выяснит число россиян на борту упавшего в США самолета
Общество
Трампа проинформировали о крушении самолета у аэропорта Вашингтона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 102,4 (+0,81) Инвестиции, 29 янв, 17:50 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 98,01 (+0,05) Инвестиции, 29 янв, 17:50
Трамп счел возможным, что авиакатастрофу в Вашингтоне можно было избежатьОбщество, 10:20
МИД России сообщил об отсутствии данных о выживших в авиакатастрофе в СШАОбщество, 10:19
Депп пишет автопортрет: зачем смотреть «Моди: Три дня на крыльях безумия»Life, 10:17
ФСБ задержала подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи в ПодмосковьеПолитика, 10:16
Как миллиардеры заработали свой первый миллионPro, 10:13
На борту разбившегося в США самолета были фигуристы Шишкова и НаумовСпорт, 10:13
Грузия отказалась от покупки живых овец из России в 2024 годуОбщество, 10:05
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Агент заявил о фигуристах российской школы на разбившемся в США самолетеСпорт, 10:03
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 10:02
NASA нашла в астероида Бенну важные для возникновения жизни элементыТехнологии и медиа, 10:02
Владимир Мединский — РБК: «Мы не воспитываем деревянных солдат»Политика, 10:00
Помощник Путина призвал не «воспитывать деревянных солдат» в школахПолитика, 09:52
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:50
Диспетчер сообщил об огненном шаре во время крушения самолета в СШАОбщество, 09:47