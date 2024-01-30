Таиланд отправил «Би-2» в центр временного содержания в Бангкоке

Пятерых музыкантов из «Би-2» с российским гражданством отправили в центр временного содержания в Бангкоке, сообщили власти. Издание Ynet ранее писало, что нескольких депортируют в Израиль. Группа заявила, что «ситуация не решена»

Барабанщик группы «Би-2» Борис Лившиц (Фото: Константин Седнев / IMAGO / ТАСС )

Иммиграционные органы Таиланда уведомили российских дипломатов, что музыканты из группы «Би-2» находятся в центре временного содержания иностранцев в Бангкоке. Об этом РБК сообщили в генконсульстве России в Пхукете.

ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства России в Таиланде уточняет, что речь идет о пятерых участниках: барабанщике Борисе Лившице, флейтисте и клавишнике Яне Николенко, гитаристе Андрее Звонкове, басисте Максиме Андрющенко и аранжировщике Глебе Колядине. У них гражданство России, заявили в посольстве.

Всего в состав группы входят семь человек, ее основатели — солист Егор Бортник (Лева Би-2, в России признан иностранным агентом) и гитарист Александр Уман (Шура Би-2). Группа ранее заявляла, что Бортник и Уман не имеют российского гражданства.

Музыкантов задержали 25 января после концерта на Пхукете, в отделении туристической полиции сообщили, что причиной стало отсутствие у них разрешения на работу. Их оштрафовали на 3 тыс. батов ($84). Группа сообщала, что организаторы концерта неправильно оформили документы; музыканты допустили, что в ситуации «не последнюю роль» «сыграло давление извне». Российские дипломаты заявили, что их выдворят из страны.

Израильское издание Ynet передавало, что у четырех участников «Би-2» есть гражданство Израиля, у одного — Австралии, у еще одного — США. По данным портала, четырех музыкантов, в том числе Бортника, в итоге решили депортировать в Израиль, а не в Россию после вмешательства израильских дипломатов, которые выразили опасения из-за безопасности участников группы. Ynet отмечало, что по израильскому паспорту в Таиланд въехал только Бортник, а другие трое — по российским. По местному законодательству музыкантов должны были депортировать в страну выдачи документа, с которым они пересекали границу, но проблему в итоге решили, писал портал.

«Би-2» в своем телеграм-канале это не подтвердила. «На данный момент ситуация не решена. Единственный источник, обладающий полнотой информации, — это мы», — написали музыканты.