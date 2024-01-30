«Би-2»: ситуация с задержанием и депортацией участников группы не решена

«Би-2» сообщила, что ситуация с их задержанием в Таиланде не решена

Концерт группы «Би-2» (Фото: Константин Седнев / IMAGO / ТАСС )

Ситуация с задержанием участников рок-группы «Би-2» в Таиланде не разрешилась, сообщила группа в телеграм-канале.

«Друзья, просим не доверять информации из сторонних источников. На данный момент ситуация не решена», — говорится в сообщении.

До этого музыканты сообщили, что находятся в центре задержания миграционной полиции на Пхукете. Они также напомнили, что солисты и основатели группы Лева (Егор Бортник, признан иноагентом. — РБК) и Шура не имеют гражданства России. Артисты рассказали, что поводом для задержания после концерта 24 января стали «некорректно оформленные организаторами документы». В группе подчеркнули, что все выступления проводятся в соответствии с местными «законами и практиками».

Иммиграционная служба Таиланда задержала музыкантов 25 января «после проверки законности оснований для осуществления концертной деятельности» на территории страны, сообщило генеральное консульство России в Пхукете. Позже в дипломатическом ведомстве рассказали РБК, что никто из музыкантов не обращался к ним за помощью.

Генконсул Владимир Соснов сообщил, что нарушителей иммиграционного законодательства Таиланда перевезут в Бангкок для дальнейшей депортации. «Процедура депортации не подразумевает вовлеченность в этот процесс загранучреждений МИД», — отметил он.

30 января портал Ynet сообщил, что четырех участников группы, среди которых и солист Лева (Егор Бортник, признан Минюстом иноагентом), депортируют в Израиль, так как они имеют гражданство этой страны. По данным издания, в ситуацию вмешался МИД Израиля.