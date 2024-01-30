Драматурга Александра Гельмана сбила машина

Машина сбила Александра Гельмана на Тверском бульваре в Москве, сейчас он дома, сообщил его сын. По данным телеграм-каналов, у 90-летнего драматурга диагностировали переломы ног

Александр Гельман (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Драматурга и сценариста Александра Гельмана сбила машина, сообщил РБК его сын Павел Гельман.

Инцидент произошел накануне, 29 января. «Сейчас он дома, в гипсе. Состояние нормальное», — уточнил он.

По данным телеграм-каналов Mash и Baza, Гельман попал под машину на Тверском бульваре в центре Москвы, когда возвращался из драмтеатра им. Пушкина. Mash пишет, что драматурга сбили на переходе, а Baza — что он переходил дорогу в неположенном месте. Каналы передают, что у Гельмана диагностировали переломы ног.

Александру Гельману 90 лет, в период перестройки он был народным депутатом Верховного Совета СССР от Союза кинематографистов. По произведениям драматурга сняли несколько фильмов, например, «Мы, нижеподписавшиеся» с Леонидом Куравлевым и Ириной Муравьевой, «Премия» с Евгением Леоновым, «Зина-Зинуля» и другие; его пьесы ставили в театрах более 40 стран.

Он отец галериста Марата Гельмана (внесен в реестр иноагентов), который сейчас живет за границей; в декабре 2022 года МВД объявило Марата Гельмана в розыск, не уточняя, по какой статье.

В начале января на юге Москвы на пешеходном переходе машина сбила 76-летнего поэта и публициста Льва Рубинштейна. 14 января он умер в больнице. Александр Гельман присутствовал на прощании с Рубинштейном 17 января.

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