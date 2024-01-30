 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Драматурга Александра Гельмана сбила машина

Драматурга Александра Гельмана сбила машина в Москве
Машина сбила Александра Гельмана на Тверском бульваре в Москве, сейчас он дома, сообщил его сын. По данным телеграм-каналов, у 90-летнего драматурга диагностировали переломы ног
Александр Гельман
Александр Гельман (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Драматурга и сценариста Александра Гельмана сбила машина, сообщил РБК его сын Павел Гельман.

Инцидент произошел накануне, 29 января. «Сейчас он дома, в гипсе. Состояние нормальное», — уточнил он.

По данным телеграм-каналов Mash и Baza, Гельман попал под машину на Тверском бульваре в центре Москвы, когда возвращался из драмтеатра им. Пушкина. Mash пишет, что драматурга сбили на переходе, а Baza — что он переходил дорогу в неположенном месте. Каналы передают, что у Гельмана диагностировали переломы ног.

Умер Лев Рубинштейн
Общество
Лев Рубинштейн

Александру Гельману 90 лет, в период перестройки он был народным депутатом Верховного Совета СССР от Союза кинематографистов. По произведениям драматурга сняли несколько фильмов, например, «Мы, нижеподписавшиеся» с Леонидом Куравлевым и Ириной Муравьевой, «Премия» с Евгением Леоновым, «Зина-Зинуля» и другие; его пьесы ставили в театрах более 40 стран.

Он отец галериста Марата Гельмана (внесен в реестр иноагентов), который сейчас живет за границей; в декабре 2022 года МВД объявило Марата Гельмана в розыск, не уточняя, по какой статье.

В начале января на юге Москвы на пешеходном переходе машина сбила 76-летнего поэта и публициста Льва Рубинштейна. 14 января он умер в больнице. Александр Гельман присутствовал на прощании с Рубинштейном 17 января.

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

Материал дополняется.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео

Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим

Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах

Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам

Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз

Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео
Авторы
Теги
Яна Баширова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ДТП Москва Александр Гельман
Материалы по теме
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом, перевозившим хоккейную команду
Спорт
Дочь Рубинштейна назвала дату и место прощания с поэтом
Общество
Умер Лев Рубинштейн
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 29 янв, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 29 янв, 16:24
Россия осталась девятой в медальном зачете ОИ-2022 после лишения золота Спорт, 13:04
Под Иркутском энергетики обнаружили очередную нелегальную майнинг-ферму Крипто, 12:59
Лавров опроверг заявления, что Прибалтика может быть «следующей» Политика, 12:58
Депортацию «Би-2» в Израиль отменили после визита дипломатов из России Общество, 12:55
В Кремле заявили о несогласии с решением о дисквалификации Валиевой Спорт, 12:46
В Москве нашли мертвым писателя Ивана Оганова Общество, 12:43
Драматурга Александра Гельмана сбила машина Общество, 12:39
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Игроки FMCG-рынка хотят прибавить обороты: что может расстроить их планы Pro, 12:38
Как юристы помогают бизнесу работать в условиях западных санкций Отрасли, 12:35
Politico сообщило о риске «судного дня» для Киева без помощи Запада Экономика, 12:35
Цена ниже, транспортная доступность выше: где выгодно купить квартиру РБК и ПИК, 12:30
В России запустят производство нового отечественного автобренда XCITE Бизнес, 12:30
В рамках реновации в Щукино возведут дом по индивидуальному проекту Город, 12:26
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:23