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МВД объявило в розыск Марата Гельмана

Галериста Марата Гельмана объявили в розыск в России по статье уголовного кодекса
В ведомстве не уточнили, что именно вменяется в вину проживающему в Черногории галеристу.
Марат Гельман
Марат Гельман (Фото: Сергей Ильницкий / ТАСС)

Галерист Марат Гельман (признан иноагентом) объявлен в розыск на основании статьи уголовного кодекса. Карточка с его фамилией появилась в базе данных МВД. При этом нет пояснений, на основании какой именно статьи принято такое решение.

В карточке указаны дата и место рождения Гельмана. В графе «особые приметы» написано, что разыскиваемый «имеет гражданство Израиля».

Гельман, который в течение 20 лет был руководителем частной галереи современного искусства, с 2014 года проживает с семьей в Черногории и занимается организацией выставок.

В список СМИ-иноагентов он был включен 30 декабря прошлого года. Месяц спустя на двери квартиры Гельмана в Москве появилась надпись «Иноогент» (орфография сохранена), сделанная красной краской, после чего галерист сказал, что закон провоцирует «реальное преследование». Он не стал обращаться в полицию.

В августе 2020 года в московской квартире Гельмана проходили обыски. Галерист, ссылаясь на постановление суда, сообщал, что они были связаны с делом россиянки Юлии Ильинской, которая несколько раз проголосовала по поправкам в Конституцию на разных избирательных участках в Израиле. По словам Гельмана, несмотря на то, что он несколько лет назад переехал в Черногорию с семьей, «некий суд установил, что я «фактически живу с Юлией Ильинской на Остоженке».

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Марат Гельман МВД розыск Уголовный кодекс
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