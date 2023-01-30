Список причин инвалидности расширили ранениями в добровольческих отрядах

Статус инвалида присвоят получившим увечья или ранения бойцам добровольческих батальонов. Ранее их приравняли к военнослужащим в части оплаты и статуса ветеранов. К прошлому ноябрю в боях приняли участие 15 тыс. добровольцев

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Травмы, заболевания, контузии, ранения и увечья, полученные во время службы по контракту в добровольческих батальонах, включили в список причин для получения инвалидности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

В числе ранее принятых причин были указаны среди прочих военные травмы (п. «е») и ранения, полученные участниками отрядов самообороны Дагестана в августе—сентябре 1999 года во время контртеррористических операций в этом регионе (п. «р»).

На прошлой неделе власти поручили Минобороны снабжать добровольческие формирования продовольствием, а сегодня ведомство предложило взять на себя обязанности по их снабжению оружием и военной техникой. В проекте приказа также сказано, что добровольцев могут привлечь к ответственности за ущерб, «причиненный по их вине государству при исполнении возложенных обязанностей».

В ноябре добровольцев приравняли к военнослужащим, на них и членов семей распространили полагающиеся штатным военным льготы и компенсации. Тогда же президентским указом добровольных участников военной операции на Украине приравняли к ветеранам боевых действий.

С конца февраля по начало ноября прошлого года более 15 тыс. человек записались в добровольческие отряды — те, кто «добровольно идет по мобилизации» и кто самостоятельно записался в военкомате.