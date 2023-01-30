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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны решило взять на себя снабжение добровольцев оружием и техникой

Проект приказа Шойгу: Минобороны обеспечит снабжение добровольцев оружием и техникой
Добровольцев будут привлекать к материальной ответственности за ущерб, «причиненный по их вине государству при исполнении возложенных обязанностей», говорится в проекте приказа
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Министерство обороны предлагает взять на себя обеспечение добровольческих формирований. Проект приказа министра Сергея Шойгу опубликован на портале проектов нормативных актов.

Документ регламентирует обеспечение добровольцев вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами.

В проекте приказа также есть пункт о том, что добровольцы могут быть привлечены к материальной ответственности за ущерб, «причиненный по их вине государству при исполнении возложенных обязанностей».

Там также говорится, что обеспечением соответствующего контроля займутся воинские части и подразделения, к которым прикрепляются добровольцы. В личную собственность последних предметы из инвентаря не переходят и подлежат сдаче на склад, а, например, ношение спецодежды не допускается в свободное от работы время.

В соответствии с документом медпомощь добровольцам будет оказываться в экстренной, неотложной и плановой формах. Добровольческие формирования для этого будут прикрепляться к военно-медицинским подразделениям.

В ноябре президент Владимир Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим, в том числе в части денежного довольствия. На добровольцев и их семьи распространили все предусмотренные для военных социальные гарантии, компенсации и льготы.

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В том же месяцев был подписан закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий добровольцам, принимающим участие в военной операции на Украине.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Сергей Шойгу Минобороны Военная операция на Украине

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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