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Военная операция на Украине ,  
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Путин дал статус ветеранов участвующим в спецоперации добровольцам

Президент Путин подписал закон о статусе ветеранов для участвующих в СВО добровольцев
Действие закона распространяется на добровольцев, участвующих в спецоперации с 24 февраля на территориях ЛНР, ДНР и Украины, а на территориях Херсонской и Запорожской областей — с 30 сентября
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам, участвующим в спецоперации на Украине. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает статус ветерана боевых действий для лиц, поступивших в созданные по решению органов государственной власти России добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на вооруженные силы в ходе специальной военной операции.

Закон также устанавливает статус инвалида боевых действий для лиц, вступивших в добровольческие формирования и ставших инвалидами из-за ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.

Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, ДНР и ЛНР; в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября 2022 года.

Госдума приняла этот закон 10 ноября 2022 года, 16 ноября он был одобрен Советом Федерации.

Путин 4 ноября подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Он предусматривает, что на добровольцев и членов их семей распространяются все предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, их денежное довольствие не может быть ниже, чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности.

Также добровольцы теперь подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета. В частности, они получили право на возмещение вреда, причиненного их здоровью, а также госгарантии погребения в порядке, предусмотренном для военнослужащих. Помимо этого, добровольцам предоставили право на бесплатный проезд по железной дороге и междугородными автобусами, бесплатные авиаперелеты.

Добровольцу может выплачиваться пенсия по инвалидности. В случае его гибели семье выплачивается единовременное пособие в 3 млн руб., родители и супруги будут получать пенсию по потере кормильца. Кроме того, при исчислении страхового стажа для пенсии период участия в специальной военной операции в добровольческом формировании засчитывается в двойном размере.

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Владимир Путин добровольцы Военная операция на Украине ветеран боевых действий
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