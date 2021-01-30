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На части улиц в центре Москвы 31 января приостановят работу парковки

31 января в Москве нельзя будет припарковаться на некоторых центральных улицах. В центре города также закроют семь станций метро и запретят продажу напитков в стекле
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве по требованию полиции 31 января нельзя будет припарковаться на некоторых центральных улицах, сообщается в Telegram-канале Центра организации дорожного движения.

В воскресенье, 31 января, приостановят работу парковки в следующих местах:

  • Моховая улица;
  • улица Охотный Ряд;
  • Театральный проезд;
  • Новая площадь;
  • Китайгородский проезд;
  • Москворецкая и Кремлевская набережные.

Там установят запрещающие знаки.

Сторонники оппозиционера Алексея Навального анонсировали проведение митингов, с властями они не согласованы. Генпрокуратура и МВД предупредили тех, кто планирует участвовать в несанкционированной акции, об уголовной ответственности.

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Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального

31 января в Москве закроют вестибюли семи центральных станций метро — «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город». Поезда на них останавливаться не будут. С 8:00 в центре города также перекроют части улиц Петровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Маросейка и Солянка до их пересечения с Бульварным кольцом.

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Кроме того, в центре столицы 31 января запретят продавать алкоголь и напитки в стекле с 9:00 до 23:00. Магазинам и кафе, расположенным в 100 м от Лубянской площади, власти рекомендовали закрыться. Такое решение уже приняли ряд ресторанов, «Детский мир» на Лубянке и торговый центр «Наутилус», а также ГУМ, ЦУМ и торговый центр «Охотный ряд». После 19:00 заведения смогут возобновить работу.

Предыдущие несанкционированные акции протеста прошли 23 января в десятках российских городов. Некоторые из них закончились стычками демонстрантов с силовиками и задержаниями. В отношении ряда протестующих и сторонников Навального были заведены несколько десятков уголовных дел.

Число задержанных на акциях протеста 23 января превысило 4 тыс. человек, из них более 1,5 тыс. задержаны в Москве, сообщило «ОВД-Инфо». МВД информации о числе задержанных пока не предоставило. В Мосгорсуде сообщили, что за неделю в московские суды поступило 1608 дел об административных правонарушениях в связи с митингами.

Автор
Виктория Полякова
акции протеста парковка ЦОДД Алексей Навальный
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В центре Москвы 31 января закроют кафе и ограничат продажу алкоголя
Политика
Прокуратура пригрозила статьей о массовых беспорядках за акцию 31 января
Политика
Власти объяснили закрытие кафе и магазинов в центре Москвы 31 января
Общество
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