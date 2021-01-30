На части улиц в центре Москвы 31 января приостановят работу парковки

31 января в Москве нельзя будет припарковаться на некоторых центральных улицах. В центре города также закроют семь станций метро и запретят продажу напитков в стекле

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве по требованию полиции 31 января нельзя будет припарковаться на некоторых центральных улицах, сообщается в Telegram-канале Центра организации дорожного движения.

В воскресенье, 31 января, приостановят работу парковки в следующих местах:

Моховая улица;

улица Охотный Ряд;

Театральный проезд;

Новая площадь;

Китайгородский проезд;

Москворецкая и Кремлевская набережные.

Там установят запрещающие знаки.

Сторонники оппозиционера Алексея Навального анонсировали проведение митингов, с властями они не согласованы. Генпрокуратура и МВД предупредили тех, кто планирует участвовать в несанкционированной акции, об уголовной ответственности.