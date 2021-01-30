На части улиц в центре Москвы 31 января приостановят работу парковки
В Москве по требованию полиции 31 января нельзя будет припарковаться на некоторых центральных улицах, сообщается в Telegram-канале Центра организации дорожного движения.
В воскресенье, 31 января, приостановят работу парковки в следующих местах:
- Моховая улица;
- улица Охотный Ряд;
- Театральный проезд;
- Новая площадь;
- Китайгородский проезд;
- Москворецкая и Кремлевская набережные.
Там установят запрещающие знаки.
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