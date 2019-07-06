В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также три участника движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек. Об этом сообщают «ОВД-Инфо» и «Новая газета».

О том, как произошло задержание участницы одиночного пикета Валентины Лузановой, рассказала «ОВД-Инфо» ее подруга.

По ее словам, полиция задержала девушку в тот момент, когда к ней подошли участники движения «Мужское государство», а один из них встал рядом с Лузановой и развернул свой плакат с надписью «Сестры Хачатурян — убийцы». Развернувшего этот плакат мужчину также задержали. По данным Telegram-канала BAZA, задержанного зовут Дмитрий Крупнов.

Позднее полицейские задержали еще двух участников контракции от «Мужского государства», сообщила «Новая газета». По данным BAZA, это Борислав Пензов и Семен Долматов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве заявили РБК, что не располагают информацией о задержаниях.