Минобороны опровергло сообщения о взломе реестра воинского учета

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Информация о взломе реестра воинского учета не соответствуют действительности, заявило Минобороны, назвав такие сообщения «вбросами».

«Реестр функционирует в штатном режиме. Утечки персональных данных граждан из него исключены. Реестр неоднократно подвергался хакерским атакам. Все они успешно пресекаются. Попытки злоумышленников нарушить работу Реестра не достигают своих целей. Безопасность информации обеспечена в полном объеме», — говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Создание реестра воинского учета предусмотрено законом об электронных повестках, который президент Владимир Путин подписал в апреле 2023 года. Его ведением занимается Минобороны. Первый этап создания Единого воинского учета завершился 1 ноября прошлого года. В августе этого года глава Минобороны Андрей Белоусов объявил о завершении создания Государственной системы единого воинского учета.

Цифровой реестр позволит дистанционно вставать и сниматься с воинского учета, формировать и рассылать электронные повестки, направлять решения об ограничениях в случае неявки в военкомат и так далее. При этом в конце сентября суд на Алтае отказался снять с воинского учета жителя Барнаула, переехавшего в Германию, постановив, что к тому моменту электронный реестр воинского учета «не введен в эксплуатацию».

На базе реестра воинского учета формируется реестр повесток.

Материал дополняется.