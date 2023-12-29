Минкульт ответил на идею о лишении Киркорова звания народного артиста

На сайте петиций появилось предложение лишить Киркорова звания народного артиста после. Он принял участие в вечеринке Насти Ивлеевой, вызвавшей скандал. Минкульт пояснил, что звание могут отозвать только при наличии приговора

Филипп Киркоров (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Гражданин может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, сообщили РБК в пресс-службе Минкультуры, комментируя различные инициативы лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста России после его посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.

На портале Сhange.org 24 декабря появилась петиция в адрес президента Владимира Путина с предложением лишить Киркорова звания народного артиста России (присвоено ему в 2008 году). На момент публикации материала, петицию подписали более 68 тыс. человек. В 2022 году в Кремле отмечали, что на портале Change.org «обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами». С весны ресурс скрыл имена подписантов и комментаторов петиций, запускаемых в России.

Киркоров принял участие в вечеринке Almost Naked («Почти голышом»), организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Она прошла 21 декабря в московском клубе «Мутабор». Ее также посетили многие другие российские артисты и знаменитости: Ксения Собчак, Анна Асти, Алена Водонаева, Дима Билан, Лолита Милявская и другие. Фотографии и видео с мероприятия вызвали широкий резонанс и критику в адрес гостей.

Часть знаменитостей, в том числе и Киркоров, записали видео с извинениями. По словам артиста, он получил приглашение на мероприятие, но не знал о его характере, зашел туда «на пять минут», а затем ушел. «В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь», — добавил певец.

Официальный сайт Киркорова 27 декабря перестал открываться. При попытке открыть до сих пор появляется соответствующее сообщение и указание на «ошибку 4030» (Error 4030. Website is blocked). «Сложившаяся ситуация — это просто невероятное стечение обстоятельств», — сообщил РБК хостинг-провайдер сайта — компания «Спринтхост». Там заверили, что блокировка не связана с Роскомнадзором и является «технической».

Телеканал ТНТ на фоне скандала убрал Киркорова с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все», заменив его на комика Павла Волю. Директор телеканала Тина Канделаки рассказала, что ТНТ занимается пересъемками ряда сцен в фильме, не уточнив, останется ли Киркоров в фильме.

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Как рассказали РБК два источника, телеканалы рассматривают возможность убрать из «голубых огоньков» и других участников вечеринки. Записавшие видео с извинениями артисты, скорее всего, останутся на фоновых кадрах в передачах, но их выступления на сцене действительно под вопросом, сказал один из источников.

Певица Лолита рассказала РБК, что ее «вырезают из телевизионного эфира» и требуют отменить ее концерты. МТС исключил Ивлееву из амбассадоров, рекламу оператора с ее участием сняли с эфира. На певицу Анну Асти (настоящее имя — Анна Дзюба), изображенную на постере «Иван Васильевич меняет все» в виде куклы Барби, на новом постере надели очки, закрывающие лицо.

Суд расценил вечеринку направленной на «пропаганду ЛГБТ».