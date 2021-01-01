Представившиеся сотрудниками банка мошенники похитили у москвича ₽13 млн.

Мошенники, представившиеся сотрудниками банка, похитили у москвича почти 13 млн. руб. Об этом сообщил РБК источник в главном управлении МВД по Москве. Информацию также подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

По данным источников РБК, в полицию обратился 83-летний житель Москвы. Он сообщил, что около двух недель назад ему на мобильный телефон позвонила женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности банка.

Женщина рассказала, что с его банковской карты мошенники пытаются перевести 300 тыс. руб. По ее словам, к попытке кражи денег якобы могли быть причастны сотрудники банка. Поэтому она предложила потерпевшему снять деньги с карты и положить их на резервный счет, номер которого продиктует. Затем она в подтверждение своих слов прислала на электронную почту потерпевшего документы, договор на оказании услуг и

неразглашения.

Потерпевший после этого пришел в отделение банка и снял деньги. При этом по просьбе звонившей ранее женщины он не сказал сотрудникам банка причины снятия средств со счета.