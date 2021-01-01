Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 75,35 (+0,68) Инвестиции, 12:25
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,07 (+1,07) Инвестиции, 12:25
Представившиеся сотрудниками банка мошенники похитили у москвича ₽13 млн. Общество, 23:26 «Мне только спросить»: плюсы и минусы телемедицины РБК Стиль и СберЗдоровье, 23:18 В Москве за сутки умерли 73 человека с коронавирусом Общество, 23:14 СМИ сообщили о госпитализации Пахмутовой и Добронравова с коронавирусом Общество, 22:57 Какие цифровые технологии «Сименс» уже работают в России РБК и «Сименс», 22:49 Путин и Макрон обсудили создание вакцины от COVID и ситуацию в Карабахе Политика, 22:37 «Динамо» одержало пятую победу в шести последних матчах в КХЛ Спорт, 22:26 Власти Боснии объяснили происхождение подаренной Лаврову иконы Политика, 22:21 «Ак Барс» обыграл «Спартак» и продлил победную серию до семи игр в КХЛ Спорт, 22:20 Планировка: что важно знать и как не прогадать с выбором квартиры Партнерский материал, 21:48 Москвичам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку из-за COVID Общество, 21:37 РПЛ завершила проверку после потасовки фанатов «Зенита» и «Спартака» Спорт, 21:32 Семин оценил вероятность своего возвращения в «Локомотив» Спорт, 21:31 ВТБ допустил возвращение в число акционеров «Первого канала» Технологии и медиа, 21:25
Общество ,  
0 

Представившиеся сотрудниками банка мошенники похитили у москвича ₽13 млн.

Мошенники, представившиеся сотрудниками банка, похитили у москвича почти 13 млн. руб. Об этом сообщил РБК источник в главном управлении МВД по Москве. Информацию также подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

По данным источников РБК, в полицию обратился 83-летний житель Москвы. Он сообщил, что около двух недель назад ему на мобильный телефон позвонила женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности банка.

Женщина рассказала, что с его банковской карты мошенники пытаются перевести 300 тыс. руб. По ее словам, к попытке кражи денег якобы могли быть причастны сотрудники банка. Поэтому она предложила потерпевшему снять деньги с карты и положить их на резервный счет, номер которого продиктует. Затем она в подтверждение своих слов прислала на электронную почту потерпевшего документы, договор на оказании услуг и
неразглашения.

ЦБ назвал пять признаков телефонных мошенников
Финансы
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Потерпевший после этого пришел в отделение банка и снял деньги. При этом по просьбе звонившей ранее женщины он не сказал сотрудникам банка причины снятия средств со счета.

Часть денег потерпевший положил на счет, номер которого ему сказали мошенники. Другую часть он лично передал мужчине, выдавшему себя за менеджера банка. Для этого они встретились у автобусной остановки около торгового центра.

Таким образом, потерпевший лишился 12 906 272 руб. По этому происшествию возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

Читайте на РБК Pro
Ничего личного: как Цукерберг пытается монетизировать WhatsApp РБК Pro: что делает работу мозга эффективнее — нейробиолог Станислас Деан Почему стартапы лгут и как инвестору это обнаружить От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни

Ранее заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что число мошеннических звонков в России с начала года достигло 15 млн. По словам Кузнецова, в России идет «взрывной рост» киберпреступности.

мошенники банк
Материалы по теме
ЦБ назвал пять признаков телефонных мошенников
Финансы
Сбербанк оценил число мошеннических звонков в России за год
Общество
Эксперт описала типичную жертву телефонных мошенников
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter