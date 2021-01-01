ЦБ нашел нового куратора безопасности на фоне активизации мошенников

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 73,69 (-1,15) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 89,87 (-1,47) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Московское «Динамо» второй раз в сезоне победило СКА в КХЛ Спорт, 19:16 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 19:04 Эксперты оценили прогноз о росте смертности из-за нового штамма COVID-19 Общество, 19:02 МЮ из-за автогола на последних минутах упустил победу в игре премьер-лиги Спорт, 18:50 ЦБ определился с ограничениями для неопытных инвесторов Финансы, 18:32 Умер основатель винодельческой компании «Сатера» Игорь Самсонов Общество, 18:29 Фигуристка Тарасова рассказала о слезах после победы на чемпионате России Спорт, 18:23 Накопитель или транжира: какой ваш финансовый психотип. Тест РБК и Сбер, 18:14 Аналитики назвали сроки превращения КНР в крупнейшую экономику мира Экономика, 18:14 В ОАК сообщили детали о краже аппаратуры с «самолета Судного дня» Общество, 17:51 Роднина раскритиковала Плющенко за недовольство оценками Трусовой Спорт, 17:35 Правила безупречности ресторанного обозревателя Александра Сысоева РБК Cтиль и Philips, 17:25 МИД предложил исполнить новогоднее желание посла США Политика, 17:13 Фигуристы Тарасова и Морозов стали трехкратными чемпионами России Спорт, 16:56
Пандемия коронавируса ,  
0 

ЦБ нашел нового куратора безопасности на фоне активизации мошенников

Курировать вопросы безопасности и информационной безопасности поручено новому зампреду ЦБ Герману Зубареву. Смена куратора информбезопасности произошла на фоне активизации мошенников в условиях пандемии COVID-19
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Новым заместителем председателя Банка России назначен Герман Зубарев, занимавший пост советника главы ЦБ, сообщает пресс-служба регулятора. На новой должности Зубарев будет курировать работу департаментов безопасности и информационной безопасности Банка России.

Ранее занимавшийся этими вопросами зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин останется куратором департамента финансового мониторинга и валютного контроля, а также продолжит контролировать работу представительства Банка России в Китае.

Смена куратора информбезопасности произошла на фоне активизации мошенников в условиях пандемии COVID-19. Еще в мае 2020 года директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях предупреждал, что в условиях падения доходов оказавшихся на самоизоляции россиян мошенники все активнее заманивают жертв предложениями дешевых кредитов, а также услуг по «раскредитованию».

ЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса
Финансы
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

По данным ЦБ, мошенники активно используют тему COVID-19 в схемах социальной инженерии, обещая своим жертвам отсрочки при выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией и так далее. Так они пытаются выяснить данные банковской карты или пароль по СМС, а затем самостоятельно осуществить платеж на сторонний счет.

Только за первые шесть месяцев 2020 года регулятор заблокировал более 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, то есть почти в четыре раза больше, чем за январь—июнь прошлого года, и почти 5 тыс. сайтов, созданных для хищения средств. Однако мошенникам все же удалось похитить у клиентов банков около 4 млрд руб. (на 39% больше, чем за январь—июнь 2019 года), из которых вернуть удалось только 485 млн руб.

ЦБ в пандемию в 4 раза увеличил число блокировок мошеннических номеров
Финансы
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

Рост числа и объема хищений мог произойти из-за того, что в пандемию многие впервые начали оплачивать товары и услуги дистанционно, считают в ЦБ: «В силу отсутствия необходимого опыта противодействия злоумышленникам эта категория граждан оказалась повышенно уязвима к социальной инженерии».

Сбербанк с начала года зафиксировал более 3,4 млн жалоб клиентов на телефонное мошенничество, сообщил РБК его представитель, этот показатель вырос более чем в 30 раз по сравнению с 2017-м и более чем в два раза по сравнению с 2019 годом. «Количество мошеннических звонков гражданам России достигает 100 тыс. в сутки, телефонное мошенничество в России уже имеет все признаки национального бедствия», — предупредил представитель банка.

В свою очередь заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов заявил о взрывном росте киберпреступности.

В ноябре 2020 года «Коммерсантъ» сообщил, что в департаменте информационной безопасности (ДИБ) Банка России началась серьезная реструктуризация. Собеседники издания предполагали, что по ее итогам к ДИБ могут перейти функции Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ), последний же может быть ликвидирован.

Автор
Евгений Калюков
пандемия ЦБ кибермошенничество кредитное мошенничество безопасность
Материалы по теме
ЦБ назвал пять признаков телефонных мошенников
Финансы
Сбербанк оценил число мошеннических звонков в России за год
Общество
Банки и операторы запустят сервисы против подмены номеров мошенниками
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter