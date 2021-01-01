ЦБ нашел нового куратора безопасности на фоне активизации мошенников
Новым заместителем председателя Банка России назначен Герман Зубарев, занимавший пост советника главы ЦБ, сообщает пресс-служба регулятора. На новой должности Зубарев будет курировать работу департаментов безопасности и информационной безопасности Банка России.
Ранее занимавшийся этими вопросами зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин останется куратором департамента финансового мониторинга и валютного контроля, а также продолжит контролировать работу представительства Банка России в Китае.
Смена куратора информбезопасности произошла на фоне активизации мошенников в условиях пандемии COVID-19. Еще в мае 2020 года директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях предупреждал, что в условиях падения доходов оказавшихся на самоизоляции россиян мошенники все активнее заманивают жертв предложениями дешевых кредитов, а также услуг по «раскредитованию».
По данным ЦБ, мошенники активно используют тему COVID-19 в схемах социальной инженерии, обещая своим жертвам отсрочки при выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией и так далее. Так они пытаются выяснить данные банковской карты или пароль по СМС, а затем самостоятельно осуществить платеж на сторонний счет.