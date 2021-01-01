ЦБ нашел нового куратора безопасности на фоне активизации мошенников

Только за первые шесть месяцев 2020 года регулятор заблокировал более 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, то есть почти в четыре раза больше, чем за январь—июнь прошлого года, и почти 5 тыс. сайтов, созданных для хищения средств. Однако мошенникам все же удалось похитить у клиентов банков около 4 млрд руб. (на 39% больше, чем за январь—июнь 2019 года), из которых вернуть удалось только 485 млн руб.

Рост числа и объема хищений мог произойти из-за того, что в пандемию многие впервые начали оплачивать товары и услуги дистанционно, считают в ЦБ: «В силу отсутствия необходимого опыта противодействия злоумышленникам эта категория граждан оказалась повышенно уязвима к социальной инженерии».

Сбербанк с начала года зафиксировал более 3,4 млн жалоб клиентов на телефонное мошенничество, сообщил РБК его представитель, этот показатель вырос более чем в 30 раз по сравнению с 2017-м и более чем в два раза по сравнению с 2019 годом. «Количество мошеннических звонков гражданам России достигает 100 тыс. в сутки, телефонное мошенничество в России уже имеет все признаки национального бедствия», — предупредил представитель банка.

В свою очередь заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов заявил о взрывном росте киберпреступности.

В ноябре 2020 года «Коммерсантъ» сообщил, что в департаменте информационной безопасности (ДИБ) Банка России началась серьезная реструктуризация. Собеседники издания предполагали, что по ее итогам к ДИБ могут перейти функции Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ), последний же может быть ликвидирован.