Двадцатка молодых и перспективных: рейтинг журнала РБК

Им удалось привлечь сначала $500 тыс. от фонда RuStarsVentures и частных инвесторов, затем $2 млн от Максима Басова из «Русагро» и экс-главы администрации президента Александра Волошина, а также $1 млн от крупнейшего в России производителя лекарств — «Фармстандарта». «Мы не были первыми, но именно мы превратили генетическое тестирование в России в массовый рынок», — считает Елмуратов.

В 2017 году выручка ООО «Генотек», согласно СПАРК, составила 71,5 млн руб., чистая прибыль — 7,5 млн руб.

The Question, Яндекс.Знатоки Тоня Самсонова 32 года

В начале марта 2019 года «Яндекс» купил сервис вопросов и ответов TheQuestion и объединил его с собственным проектом «Яндекс.Знатоки». Руководить продуктом стала основатель TheQuestion Тоня Самсонова. TheQuestion — это сервис, где любой может задать вопрос и получить на него ответ от разных специалистов. За четыре года на TheQuestion было опубликовано около 700 тыс. ответов, аудитория проекта составила порядка 10 млн уникальных пользователей в месяц.

Первые деньги Самсонова получила от инвесторов. Ими стали основатель IBS Group и Luxoft Анатолий Карачинский, основатель «Амедиа» и владелец компании Cosmos Studio Александр Акопов, директор по финансам и экономике группы «Сумма» Константин Кузовков, создатель популярных шоу «Первого канала» и СТС Сергей Кальварский и ресторатор Артур Берсиров, писало издание The Bell. В 2016 году Самсонова заявляла об $1 млн инвестиций. Ранее «Ведомости» оценивали годовую выручку TheQuestion от 30 млн до 80 млн руб.

Mercaux Ольга Коцур 33 года

Выпускница МФТИ Ольга Коцур в 2013 году придумала сервис-шпаргалку для сотрудников магазинов одежды. Приложение позволяет удаленно управлять продажами, обучать персонал и собирать данные о предпочтениях покупателей. Зарабатывает Mercaux на платной подписке.

До запуска стартапа Коцур работала в The Boston Consulting Group, где изучала применение информационных технологий в традиционных областях бизнеса. Первые инвестиции — $25 тыс. от акселератора Plug and Play (США) — ее команда получила в 2013 году. После тестов стало понятно, что ретейлерам необходим более сложный инструмент, и основатели вложили $30 тыс. своих средств. Еще $300 тыс. вложил бизнес-ангел Алексей Менн. В 2018 году компания получила $4,5 млн инвестиций от фонда VC Nauta Capital и его партнеров.

С Mercaux работают United Colors of Benetton, Nike, Under Armour и другие бренды. Всего платформу используют 15 партнеров в 250 магазинах по всему миру.

Алгоритмика Андрей Лобанов 30 лет

Бывший консультант McKinsey Андрей Лобанов создал крупнейшую в России школу программирования для детей. «Алгоритмика» работает в 125 городах по всему миру. За последний год компания увеличила выручку в 2,5 раза и запустилась по франшизе в Австралии, США, Мексике, Эквадоре, Индии и Китае.

Основатель «Алгоритмики» — выпускник мехмата МГУ. В 2015 году он с подругой Марией Бородецкой создал лекторий об искусстве и науке «Синхронизация». Бизнес приносил прибыль, но не поддавался масштабированию. Тогда Лобанов переключился на программирование.

В создание пилотной ИТ-платформы Лобанов вложил 3 млн руб. накоплений и вскоре привлек еще 15 млн руб. от нескольких бизнес-ангелов. Программа рассчитана на детей от 5 до 14 лет, заниматься можно на уроке в школе или с домашнего компьютера. Обучение построено на основе геймификации. Преподаватель видит методические материалы и подробную аналитику успехов каждого ребенка.

Продукт существует в трех модификациях. Это собственная школа в Москве, франшиза с правом использовать ИТ-платформу и бренд «Алгоритмики» и SaaS-модель, когда школы и центры дополнительного образования берут систему «в аренду».

Выручка «Алгоритмики» по итогам минувшего года увеличилась до 145 млн руб. (с учетом выручки франчайзи — в пять раз больше).

Pharmznanie Елена Ватутина 33 года Мария Рябуха 31 год

Работая в фармацевтических компаниях, Елена Ватутина и Мария Рябуха узнали о потребности отрасли в цифровых сервисах для обучения специалистов. В 2016 году они запустили онлайн-сервис для повышения квалификации фармацевтов и провизоров.

Переобучение и подтверждение квалификации сотрудников — одно из лицензионных требований для аптечной розницы. Дистанционные курсы обходятся на 30% дешевле офлайн-обучения, поэтому сервис стал популярным у региональных аптечных сетей. Сейчас им пользуются более 60 тыс. специалистов фарминдустрии в России и странах СНГ.

На старте соосновательницы вложили в проект порядка 8 млн руб. из собственных средств. Уже через год после запуска стартапу удалось привлечь 100 млн руб. от Фонда развития интернет-инициатив.

На базе Pharmznanie созданы маркетплейс для фармпроизводителей и аптек PharmMarket, потребительский сервис «Кешбэк от аптек» и образовательная платформа для врачей Medznanie. В 2019 году компания выводит бренд Pharma.Global на мировой рынок.

Beresnev Games Олег Береснев 31 год

Олег Береснев — разработчик из Красноярска, глава команды, создавшей игру Flippy Knife. Это игра в жанре hyper casual — для ее освоения совсем не требуется времени, а игровой процесс настолько увлекателен, что хочется возвращаться снова и снова. Релиз состоялся в августе 2017 года, а уже через два месяца количество установок перевалило за 20 млн. Сейчас у Flippy Knife более 30 млн установок на всех устройствах.

Пик популярности Flippy Knife уже прошел, но, по данным Sensor Tower, игра продолжает приносить около $20 тыс. ежемесячно. Зарабатывают разработчики на рекламе и внутриигровых покупках. Свой путь к первому приложению для смартфона Береснев начал в 2014 году: рисовал иллюстрации и продавал их стоковым фотобанкам. Позже к нему присоединилась его девушка, и у дуэта появились первые серьезные заказы.

К концу 2014 года в творческой артели трудились уже четверо, а месячный заработок составлял около $5 тыс. Среди клиентов дизайнеров оказался даже Facebook: команда Береснева помогала соцсети с оформлением новых продуктов. Сейчас Beresnev Games запустила еще один проект — версию своей игры в дополненной реальности — и строит «студию мечты» в Праге.

Grabr Дарья Ребенок 29 лет

Дарья Ребенок и ее муж Артем Федяев любят путешествовать и объехали более 70 стран. Переехав в США, в 2015 году они организовали шеринг-платформу: на сайте сервиса регистрируются как покупатели, так и путешественники — первые оставляют заявки на вещи или продукты, которые им нужно привезти из той или иной страны, вторые выбирают подходящий им маршрут и вознаграждение (обычно 10−20% стоимости товара).

Путешественник за свои деньги приобретает товар за границей. А Grabr позже возмещает ему стоимость покупки и доставки. Например, доставка MacBook стоимостью $1049 из США в Москву обойдется в $45−92. Сервис берет за услуги от 7 до 15% от суммы заказа.

Общий объем инвестиций в проект превысил $14 млн. Сегодня в сообществе Grabr зарегистрированы более 500 тыс. человек из 58 стран мира. Ключевыми рынками для сервиса являются США, Бразилия, Перу, Аргентина, Россия, Таиланд и Вьетнам.

DonationAlerts Сергей Трифонов 25 лет

Разработчик из Омска придумал и разработал сервис DonationAlerts. Это система организованного приема пожертвований для стримеров и базового оформления своего канала.

С помощью DonationAlerts можно легко выводить деньги через популярные в СНГ сервисы вроде «Яндекс.Деньги» и «QIWI Кошелек», в несколько кликов публиковать сообщения зрителей на экране, сопровождать их звуками или анимацией. Зарабатывает сервис на комиссии — она колеблется от 5 до 7%.

Пользоваться DonationAlerts можно как на Twitch, так и на других стриминговых платформах. Сейчас у сервиса 2,6 млн зарегистрированных пользователей, 10% из них активные. Среди пользователей такие популярные стримеры и блогеры, как Валентин Wylsacom Петухов (7,2 млн подписчиков на YouTube), Роман Lololoshka Фильченков (6,3 млн подписчиков на YouTube) и другие. Самое большое пожертвование — 200 тыс. руб., средний платеж — около 250 руб. Это меньше, чем у англоязычных аналогов: там донатят в среднем по 600 руб.

В 2016 году DonationAlerts стал частью Mail.Ru. Стороны не раскрывают условий сделки, но Трифонов рассказывает, что за месяц до продажи американская компания предлагала ему $250 тыс. Сегодня сервис пытается выйти на глобальный рынок. Речь пока не идет о США: там слишком сильны позиции конкурентов — PayPal и внутренней валюты Twitch.

Фигуристка Александра Трусова 14 лет

Саша Трусова — одна из самых перспективных спортсменок в России. К 14 годам она стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров и первой фигуристкой в истории, исполнившей четверные лутц и тулуп — элементы, которые раньше давались только мужчинам. Сейчас Трусова тренируется у Этери Тутберидзе, подготовившей звездных Алину Загитову и Евгению Медведеву.

Спортивная карьера уже приносит Трусовой доход (точных цифр фигуристка не раскрывает). Основные источники заработка — призовые на международных стартах и доходы от рекламных контрактов. Недавно девушка подписала договор с Adidas, до этого рекламировала продукцию молочного комбината «Рязанский». Кроме того, Трусова участвует в ледовых шоу, получает президентскую стипендию за титул чемпионки мира. «Для меня фигурное катание — это любимое дело, которым мне интересно заниматься. Деньги для меня сейчас не важны», — уверяет она.

Планы на текущий год — перейти на взрослый уровень. Трусову уже называют конкуренткой Алины Загитовой, но Александре также предстоит соперничать с талантливыми ровесницами — тренирующимися вместе с ней Анной Щербаковой и Аленой Косторной.

Airo Антон Драчев 35 лет

Бывший финансист Антон Драчев нашел способ «уберизировать» рынок химчисток и прачечных: курьер приезжает к клиенту домой, забирает грязные вещи, отвозит на фабрику, а через несколько дней возвращает чистыми и выглаженными. Сервис Airo, который Драчев с тремя друзьями основал в 2015 году, обслуживает 20 тыс. человек. В начале 2019 года он привлек $1 млн инвестиций от корпоративного венчурного фонда компании «Telecom Биржа».

Клиентов Airo обслуживают 11 фабрик в Москве и Московской области. 50 курьеров отрабатывают 4,5 тыс. заявок в месяц, средний чек — 2,7 тыс. руб. Около 50% заказов компания получает через мобильное приложение, которое установили 7 тыс. человек. К концу следующего года Драчев надеется увеличить выручку в семь раз. Только что полученные инвестиции он потратит на запуск новых услуг (например, ремонт обуви с доставкой на дом) и развитие в сегменте b2b.

Певица Яна Кедрина

(Kedr Livanskiy) 28 лет

Новый альбом Яны Кедриной, которая пишет электронную музыку под псевдонимом Kedr Livanskiy, вышел в мае 2019 года. Еще раньше она стала частью американского лейбла 2MR, который занимается дистрибуцией песен Kedr Livanskiy, гонорары стороны делят пополам.

Концерты приносят основную часть доходов, рассказывает Кедрина. В России гонорар за концерт зависит от площадки и достигает 300 тыс. руб.

Весной прошлого года Кедрина стала лицом рекламной кампании Apple, которая выбрала в каждой стране артиста, художника, музыканта или спортсмена, чтобы показать возможности камеры нового iPhone X. Гонорар за съемку составил около £3 тыс.

Want Даниил Смирнов 26 лет

Финансист Даниил Смирнов с партнером запустили сервис по предоставлению услуг Want, который заменяет помощника или секретаря. Программа выполняет для клиента рутинные бытовые и бизнес-задачи, такие как работа с календарем и базой контактов, рас­шифровка файлов, сбор и систематизация необходимой информации, покупка и доставка товаров, организация досуга. При минимальном тарифе 990 руб. в неделю подписчик может рассчитывать на выполнение трех поручений в день. Общение с ассистентом ведется через популярные мессенджеры.

По этой схеме компания работает с 2018 года. За год было оформлено более 1 тыс. подписок. Месячная выручка компании составляет 2 млн руб. Однако ее ежемесячные расходы — 2,5 млн руб. Основатели надеются, что новая тарифная политика, в частности введение тарифа для небольших команд менеджеров, поможет продукту выйти на окупаемость.

Чердак Константин Захаров 33 года Мердан Дурдымурадов 28 лет

Опыт работы в сервисах доставки еды помог бывшему исполнительному директору Delivery Club Константину Захарову и сооснователю приложения «Голод» Мердану Дурдымурадову создать «Uber для ненужных вещей».

На сайте сервиса хранения «Чердак» любой житель Москвы может оставить заявку, к нему приедут «муверы», которые упакуют вещи и заберут их на склад. Вернуть вещи из «Чердака» можно по первому требованию.

Стоимость услуги зависит от объема и срока хранения вещей. Идея ранее успешно была внедрена в США: американский сервис хранения Clutter работает уже более трех лет и привлек инвестиций на сумму свыше $100 млн.

Только в Москве объем рынка self-storage оценивается в 2,5 млрд руб., а потенциальные клиенты сервиса — 100 тыс. домохозяйств. Основатели планируют расширить зону доставки на Московскую область, а затем запуститься в других крупных городах России.

Футболист Сергей Пиняев 14 лет

Сергей Пиняев — трансферная цель для «Манчестер Юнайтед», одного из самых популярных футбольных клубов мира. По закону Пиняев может подписать контракт с клубом только после того, как ему исполнится 18 лет. Планируется, что до этого момента он будет ежегодно проводить в Манчестере по две недели.

Пиняев начал играть в футбол с четырех лет, его отец — футбольный тренер. «Я с детства любил бегать по полю с мячом», — вспоминает Сергей. Когда ему было десять лет, его пригласили в академию «Чертаново» — мальчик переехал из Саратова в Москву и стал жить вместе с другими воспитанниками в школе.

Видео голов, забитых Пиняевым, становятся хитами на YouTube. Одно из них набрало более 3 млн просмотров за сутки. Сильными чертами футболиста директор «Чертаново» называет техничность, удар с обеих ног и работу с мячом на скорости.

Насилию.нет Анна Ривина 29 лет

«Насилию.нет» — первый в России центр по работе с проблемой насилия. Его создала юрист и политолог Анна Ривина, сделав ставку не на адресную помощь пострадавшим, а на просвещение. На сайте собрана информация о том, как вести себя, если вы стали жертвой насилия, в приложении работает тревожная кнопка и карта с адресами кризисных центров по всей стране.

В 2015 году Анна Ривина прочла историю журналистки Анны Жавнерович о том, как ее избил молодой человек после решения расстаться. «Я поняла, что такое может случиться со мной или с кем-то из моих подруг в любой момент», — вспоминает Ривина. Оказалось, что с насилием сталкивается каждая третья женщина в мире, но в России нет ресурсов для помощи в таких ситуациях.

Сегодня приложением «Насилию.нет» пользуются около 50 тыс. человек. В апреле 2019 года Анна стала амбассадором кампании Levi’s «I Shape My World». В общественных местах и магазинах по всей стране развесили QR-коды, перейдя по которым можно узнать, что делать, если женщина не чувствует себя в безопасности. Например, в баре можно заказать коктейль «Тюльпан» — это условный знак, после которого сотрудники помогут незаметно выбраться из помещения.

Кухня на районе Алексей Колесников 33 года Олег Козырев 33 года

Сооснователи одного из первых российских финтех-сервисов, Рокетбанка, Алексей Колесников и Олег Козырев с 2018 года развивают новый проект — доставку готовой еды из сети локальных кухонь «Кухня на районе». За прошедший год основатели открыли 16 кухонь в Москве и привлекли инвестиции от строительной группы ПИК.

«Кухня на районе» — это сервис приготовления и доставки еды по «районному» принципу. Проект строит кухни, которые обслуживают маленькие районы радиусом 1,5 км. Служба доставки — собственная, курьеры ездят на велосипедах — это позволяет сокращать издержки, готовить и доставлять еду за 20−30 минут. В отличие от «Яндекс.Еда» и Delivery Club «Кухня на районе» готовит сама (в меню — блюда домашней кухни), не устанавливает минимальную сумму заказа и не берет комиссию за доставку, говорят основатели. Похожую бизнес-модель с 2011 года развивает индийский проект Faasos, привлекший уже больше $50 млн инвестиций.

В марте 2019 года почти четверть компании (24,2%) выкупила девелоперская группа ПИК. Сумма сделки не раскрывается. Деньги пойдут на строительство новых кухонь: в ближайшее время в Москве должны открыться еще десять точек «Кухни на районе». Кроме фудтех-стартапа Колесников и Козырев развивают пространство для работы и отдыха Collider — 3 тыс. кв. м с коворкингом, баром и капсульным отелем.

Edwin Дмитрий Алексеев 39 лет

Дмитрию Алексееву и его партнеру Дмитрию Ставискому удалось объединить возможности искусственного интеллекта (AI) и учителя английского языка для создания чат-бот-сервиса, который помогает увеличить словарный запас и подготовиться к стандартизированным тестам TOEFL и TOEIC.

Заниматься с личным AI-репетитором можно в любое удобное время в Facebook Messenger. Благодаря алгоритмам сервис следит за успеваемостью каждого студента по нескольким десяткам параметров. Расчетная стоимость трехмесячного курса с AI составит $250, что в три-пять раз ниже подобного курса с репетитором.

На сервис обратили внимание венчурные фонды Maxfield Capital, General Catalyst и One Way Ventures. Общий объем их инвестиций в проект оценивается в $1,5 млн. Развитию Edwin помогают Google и Facebook.

У Edwin более 840 тыс. пользователей — в основном в США, Латинской Америке, Южной Корее и Японии. Основные курсы Edwin пока бесплатны. Так компания наращивает аудиторию без каких-либо маркетинговых затрат.

Лукоз Саба Тарас Кожанов 30 лет

Инженер по профессии, Тарас Кожанов развивает семейный агрохолдинг, в который входят две козьих и одна овечья фермы, завод по переработке молока и производству сыра и два торговых дома.

Побывав на ферме отца в 13 лет, Тарас с 2009 года стал помогать ему в развитии бизнеса. В 2011 году он возглавил строительство фермы «Лукоз Саба» в Татарстане. Первую партию молока предприятие отгрузило в 2014 году, а к 2018 году оно стало одним из крупнейших в стране. Ферма производит почти треть всего козьего молока на российском рынке.

Спрос на фермерские продукты сделал производство и переработку козьего молока модным занятием, а введение в 2014 году продуктового эмбарго на импортные сыры — еще и выгодным.

Synaps Labs Алексей Уткин 32 года

Стартап в области рекламных технологий Synaps Labs предприниматель Алексей Уткин основал в 2016 году. Он и несколько кофаундеров разработали AI-платформу, которая анализирует транспортный поток в реальном времени. Система следит за автомобилями, проезжающими перед цифровыми билбордами вдоль дорог, и таргетирует рекламу в реальном времени с учетом класса, стоимости и возраста автомобиля, а также пола и возраста водителя.

В 2017 году Synaps Labs разместила оптические сенсоры, которые состоят из видеокамеры и датчиков, на 13 конструкциях крупнейшего оператора наружной рекламы в России — Russ Outdoor, клиента компании. С апреля 2019 года количество билбордов в Москве, которые показывают автовладельцам персонализированную рекламу, выросло до 25 штук.

Солист группы Little Big, блогер Илья «Ильич» Прусикин 34 года

Клип группы Little Big на песню Skibidi стал самым популярным музыкальным видео на YouTube в России в 2018 году: за два дня его посмотрели 10 млн человек, а общее число просмотров превысило 220 млн. Танец, который исполнили герои видео, стал «вирусным»: пользователи YouTube повторяли его и выкладывали в Сеть сотни раз с хештегом #SkibidiChallenge.

У Прусикина есть собственный YouTube-канал iLichShow с 1,2 млн подписчиков. Ильич также снимался в популярном интернет-сериале «Полицейские будни». В 2013 году он стал сооснователем творческого объединения «КликКлак». Одним из главных активов «КликКлака» можно назвать продюсерскую компанию Little Big Production, которая снимает клипы для «Мумий Тролля», IOWA, Noize MC, Элджея и других популярных исполнителей.