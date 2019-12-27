В Сети появилось видео спасения младенца после авиакатастрофы в Алма-Ате

В Сети появилось видео спасения младенца после авиакатастрофы в Алма-Ате

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент спасения маленького ребенка, выжившего в результате авиакатастрофы самолета Fokker-100 в Казахстане. Ролик появился на YouTube-канале пользователя Мас Киеубала.

На кадрах видно, как сотрудник полиции бежит через оцепление с младенцем в бежевом комбинезоне на руках. После того как он преодолел небольшой овраг, малыша передали сотрудникам скорой помощи. Позади видны стоящие реанимационные и пожарные машины.

Про информации Tengrinews, ребенку девять месяцев, его состояние врачи оценивают как стабильное. По словам руководителя управления общественного здоровья Алма-Аты Тлеухана Абилдаева, вместе с ребенком в самолете находились родители и трое братьев. «Сейчас они в детской больнице. Их родители в тяжелом состоянии, находятся в больнице № 4», — сказал Абилдаев.

Сотрудник полиции, который вынес ребенка, в интервью изданию сообщил, что он взял его из рук матери, которая пострадала при крушении самолета.