Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 62,03 (+0,26) Quote, 12:56
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 69,03 (+0,53) Quote, 12:56
На авиастроительном заводе в Канзасе взрывом обрушило крышу Общество, 21:48 Три человека погибли в ДТП в Саратовской области Общество, 21:40 Кто не заслуживает подарков на Новый год. Тест РБК и Билайн, 21:32 WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе Политика, 21:31 Рогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков Технологии и медиа, 21:17 Фигуристка Медведева выступила на чемпионате России в сломанных коньках Спорт, 21:09 Госдеп напомнил о сроках избежания санкций из-за «Северного потока-2» Политика, 20:58 В Сети появилось видео спасения младенца после авиакатастрофы в Алма-Ате Общество, 20:56 Где Восток встречает Запад: районы Стамбула, куда лучше не заглядывать РБК Стиль и Visa, 20:49 «Ростелеком» отменил закупку китайских планшетов для переписи населения Технологии и медиа, 20:39 Стилист Зверев обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека Общество, 20:36 В Москве украли произведенный на заводе им. Сталина раритетный автомобиль Общество, 20:28 Основатель Uniqlo уйдет из совета директоров SoftBank Бизнес, 20:10 Топ-11 крупных утечек данных за девять лет РБК и Microsoft, 20:04
Авиакатастрофа в Алма-Ате ,  
0 
В Сети появилось видео спасения младенца после авиакатастрофы в Алма-Ате

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент спасения маленького ребенка, выжившего в результате авиакатастрофы самолета Fokker-100 в Казахстане. Ролик появился на YouTube-канале пользователя Мас Киеубала.

На кадрах видно, как сотрудник полиции бежит через оцепление с младенцем в бежевом комбинезоне на руках. После того как он преодолел небольшой овраг, малыша передали сотрудникам скорой помощи. Позади видны стоящие реанимационные и пожарные машины.

Про информации Tengrinews, ребенку девять месяцев, его состояние врачи оценивают как стабильное. По словам руководителя управления общественного здоровья Алма-Аты Тлеухана Абилдаева, вместе с ребенком в самолете находились родители и трое братьев. «Сейчас они в детской больнице. Их родители в тяжелом состоянии, находятся в больнице № 4», — сказал Абилдаев.

Сотрудник полиции, который вынес ребенка, в интервью изданию сообщил, что он взял его из рук матери, которая пострадала при крушении самолета.

Самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение утром 27 декабря при вылете из аэропорта Алма-Аты в Нур-Султан. На борту находились 98 человек, 12 из них погибли, еще 49 пострадали.

Власти Казахстана сообщили, что основными версиями аварии являются ошибка пилотов и техническая неисправность.

Теги: Казахстан, Алма-Ата, авиакатастрофа
Материалы по теме
В Казахстане нашли черные ящики потерпевшего крушение самолета
Общество
СМИ опубликовали запись переговоров пилота разбившегося в Алма-Ате Fokker
Общество
Власти Казахстана уточнили число жертв крушения лайнера в Алма-Ате
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter