Появилось видео наезда автобуса на остановку в Москве

На записи, сделанной на камеру в салоне автобуса, видно, как водитель пытается вырулить, а после аварии хватается за голову

Фото: Олег Яковлев / РБК

Видеозапись с регистратора, установленного на въехавшем в остановку в Москве автобусе, опубликовал Life. На девятисекундной записи видно, как автобус, не сбавляя скорости, сбивает людей и таранит остановку.

Видео: Mash / Telegram-канал

Другая запись сделана в салоне автобуса. Водитель выкручивает руль, пытаясь повернуть автобус. Затем автобус въезжает в остановку, а водитель несколько секунд смотрит на педаль тормоза. Затем он открывает двери и хватается за голову.

Видео: Mash / Telegram-канал

Позднее телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, снятую с автомобильного регистратора. На ней видно, как автобус поворачивает к остановке, не тормозит и таранит ее.

Видео: РЕН ТВ

Авария произошла утром в пятницу, 29 декабря, рядом со станцией метро «Сходненская», на северо-западе Москвы. В результате нее никто не погиб, но пострадали три человека. Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ч. 1 ст. 238 УК РФ предполагает наказание в виде лишения свободы до двух лет). Следователи полагают, что водитель не справился с управлением.

Департамент транспорта московской мэрии сообщил, что тормозная система и рулевое управление автобуса, как показала предварительная проверка, «в норме». Производитель автобуса, ГАЗ, пообещал провести собственную проверку. В компании заявили, что автобус произвели и поставили в 2007 году, его пробег составил 460 тыс. км.

В понедельник, 25 декабря, другое ДТП с участием автобуса произошло у метро «Славянский бульвар». Автобус въехал в подземный переход. Погибли четыре человека, еще 11 пострадали. Водитель рассказал, что автобус «внезапно начал самостоятельное движение» и не реагировал на тормоза.

Фото: Сергей Зимин / РБК

После этого происшествия перед спусками в переходы у станций метро стали появляться бетонные блоки. Власти города заявили, что это стало реакцией на ДТП и что пока не понятно, когда эти блоки будут демонтированы.