СК возбудил дело после наезда автобуса на остановку в Москве

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности потребителей, в связи с наездом автобуса на пешеходов около метро «Сходненская» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК России по Москве.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
По данным следствия, водитель маршрутного автобуса допустил наезд на остановку общественного транспорта, так как не справился с управлением транспортного средства. В результате ДТП пострадали двое мужчин и одна женщина. Они госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.
Автобус наехал на пешеходов, которые стояли на остановке общественного транспорта у станции метро «Сходненская», утром 29 декабря. По предварительным данным департамента транспорта столицы, ДТП могло произойти по вине водителя другого автомобиля. Очевидцы сообщают, что перед аварией автобус «подрезало» такси.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате аварии пострадали три человека.