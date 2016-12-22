ГАЗ проведет экспертизу автобуса после ДТП на «Сходненской»

Специалисты группы ГАЗ, где был выпущен автобус ГолАЗ-6228, который наехал на автобусную остановку около метро «Сходненская» в Москве, проведут экспертизу технического состояния автобуса. Сотрудники ГАЗ выехали на место ЧП для изучения обстоятельств происшествия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы группы, которое поступило в РБК.

Согласно предварительным данным, водитель наехал на остановку, поскольку пытался уйти от столкновения с другим транспортным средством.

В сообщении пресс-службы говорится, что данный автобус был выпущен и поставлен «Мосгортрансу» в 2007 году в рамках партии из 88 единиц техники. На городские маршруты он вышел в 2008 году. Пробег автобуса — 460 тыс. км (в среднем пробег у автобусов данного типа от 700 тыс. до 1 млн км). Машина проходила регулярное плановое обслуживание в официальных сервисных центрах, нареканий к его тормозной системе и другим системам не было. Системами видеонаблюдения и видеофиксации при поставке такие автобусы не были оборудованы.

Наезд автобуса на остановку, где находились люди, произошел на Сходненской улице в Москве утром 29 декабря. Изначально сообщалось о двух погибших, но их реанимировали. По данным мэра столицы Сергея Собянина, в ДТП пострадали три человека.

Ранее в ГАЗ сообщили, что, по предварительному анализу ДТП, колеса транспортного средства в начале движения были «резко вывернуты вправо». «Автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования», — заключили в группе, добавив, что водитель автобуса, скорее всего, не задействовал ни одну из тормозных систем.

По предварительным данным властей Москвы, авария могла произойти по вине водителя другой машины. Очевидцы сообщали, что перед аварией автобус «подрезало» такси.

По факту наезда автобуса СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).